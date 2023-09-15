«Высокие ставки — это теперь надолго»: В Центробанке придушат инфляцию в зародыше

В ЦБ приняли решение - ключевую ставку снова повысили до 13% годовых. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эту пятницу в ЦБ приняли сложное решение. Ключевую ставку снова повысили — до 13% годовых. Глава Центробанка объяснила это возрастающей инфляцией. Мол, рост цен ускоряется. И его надо сбить, пока этот процесс не разогнался слишком сильно. Долго ли теперь нам жить с высокими ставками? Получится ли укрепить рубль? И что делать вкладчикам и заемщикам?

ЖЕСТКАЯ ПОЛИТИКА

13% годовых — это много и довольно жестко. Конечно, не 20%, как было весной прошлого года. Но тоже прилично. Тем более что теперь торопиться со снижением ключевой ставки в ЦБ не планируют. Сначала нужно убедиться, что инфляция действительно стала притормаживать.

- Мы обновили макроэкономический прогноз и на его основе уточняем уровень ключевой ставки, который необходим для достижения цели по инфляции в 4% к концу следующего года. В текущих условиях для возврата к цели потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики, - пояснила Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

Какой именно период имеется в виду, она не уточнила. По всей видимости, в ближайшие полгода мы точно будем жить с двузначной ставкой. Может, и дольше. Это значит, что ставки по вкладам сохранятся высокими и по ним можно будет получить хорошую доходность. А вот занимать деньги в ближайшие месяцы будет накладно. Средние ставки по кредитам наличными уже превышают 21% годовых. Рыночная ипотека уже выдается под 14 — 15% годовых. Эксперты считают такие ставки по жилищным кредитам, по сути, запретительными.

МНОГО ИПОТЕКИ — БОЛЬШЕ РИСКОВ

Правда, рынок недвижимости сейчас живет по большей части на стероидах. На рост цен влияют льготные программы по ипотеке. Они разогревают рынок и не дают ценам на недвижимость опускаться. К примеру, на субсидированные кредиты приходится 90% покупок на первичном рынке. А вот на вторичном рынке таких шоколадных условий нет.

- Ипотека, действительно, у нас растет ускоренными темпами. Если брать в годовом выражении, на 1 сентября темпы роста около 30%. Это нас беспокоит, потому что приводит к разрыву цен на жилье на первичном и вторичном рынке. Он сохраняется на уровне около 40%, - пояснила Набиуллина.

Другими словами, купив квартиру в новостройке, продать ее на вторичном рынке получится с серьезным дисконтом. А все потому, что влияет разница в процентных ставках, которая отражается на ежемесячном платеже. И такая диспропорция создает риски дефолтов. Если заемщик не сможет платить банку, то он может остаться его должником даже в том случае, если продаст квартиру.

ПРОДАЖА ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ И КУРС РУБЛЯ

Рост ключевой ставки по идее должен влиять и на курс рубля. Чем выше ставка, тем выше и курс национальной валюты. Но что-то в этом механизме, похоже, сломалось. Рубль на действия ЦБ ростом не отреагировал. Наоборот, даже стал ослабляться, снова превысив 97 рублей за доллар.

Многие эксперты предлагают другие варианты для укрепления рубля. Но глава Центробанка считает, что они вряд ли будут эффективными.

- Перевод средств в зарубежный банк сам по себе не создает спроса на валюту. Спрос возникает в момент, когда эта валюта приобретается. Повлиять на спрос можно только через повышение привлекательности рубля как средства сбережения, - сказала Набиуллина.

А высокие ставки по тем же рублевым вкладам или облигациям — это как раз один из стимулов, который может повлиять на спрос/предложение на валютном рынке. При этом заставлять тех же экспортеров продавать валютную выручку внутри страны тоже не имеет смысла, заявила глава ЦБ.

- Продав свою валютную выручку, экспортеры могут купить ее обратно в тех объемах, которые сочтут нужными. В итоге возрастет оборот на валютном рынке, но баланс спроса и предложения валюты не изменится. Значимого эффекта на курс это не окажет, - объяснила Набиуллина.

По ее мнению, ставить лишние препоны бизнесу сейчас контрпродуктивно. Во-первых, это помешает им заниматься параллельным импортом и импортозамещением. А это сейчас важно. Во-вторых, они все равно найдут лазейки, как обойти любые ограничения, в том числе валютные. Но при этом заложат дополнительные издержки в цену товара, что приведет лишь к дополнительному разгону инфляции.

ИТОГО

Возможно, в этих доводах есть своя правда. Но и рост ставок в банках вряд ли можно считать позитивным для экономики. Более дорогие кредиты снижают стимулы для расширения производства и тоже могут привести к росту цен. Прогноз ЦБ по инфляции на конец года - от 6 до 7%. Зачем в таких условиях держать ключевую ставку вдвое выше, - большой вопрос, который остался без ответа.

Действия ЦБ выглядят вдвойне странными, учитывая тот факт, что предыдущие повышения ставки ни на курс рубля, ни на инфляцию толком не повлияли. То есть, ущерб экономическому росту и развитию при высокой ставке будет стопроцентно, а вот вероятность достижения заявленных целей - вряд ли.

Почему тогда в ЦБ так настойчиво отвергают другие варианты решения этой проблемы, предпочитая лишь консервативные методы, - загадка. В куда более нервных и непредсказуемых условиях весны прошлого года регулятору удалось сработать максимально эффективно. Сейчас же создается ощущение нерешительности...

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Богатые стали ближе к бедным: в России снижается зарплатное неравенство (подробнее)