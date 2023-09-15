Губернатор Александр Дрозденко: «Гражданский форум - авторитетная площадка для обсуждения общественных инициатив»

Жюри Гражданского форума отметило лучшие общественные проекты, разработанные и реализованные активистами. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В Ленинградской области завершил свою работу региональный Гражданский форум. С 12 по 15 сентября он проходил в Приозерском районе на базе всесезонного курорта «Игора». В ежегодном форуме приняли участие около 300 человек — активисты Команды 47-го региона, представители социально ориентированных НКО, правительства Ленинградской области, депутаты Госдумы РФ.

Главной целью форума является объединение усилий жителей региона и муниципальных властей в разработке и реализации социальных инициатив. В этом году особый акцент организаторы сделали на практической работе участников. Активисты презентовали жюри социальные проекты, разработанные ими на предварительном этапе. В один из дней форума его участники реализовали свои инициативы в 14 муниципалитетах Приозерского района. Лучшие проекты были отмечены конкурсным жюри, которое возглавил губернатор региона Александр Дрозденко.

Жюри форума возглавил губернатор Александр Дрозденко. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

«Одна из важнейших целей правительства Ленинградской области - создание качественных условий для развития гражданского общества. Если не давать ему развиваться, не давать возможность реализовывать свои идеи, то за нас это будут делать другие, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Гражданский форум - это такая хорошая, авторитетная, площадка для обсуждения общественных инициатив. Здесь подбирается пул профессионалов, которые могут дать оценку реализованным проектам, поспорить друг с другом, указать на плюсы и минусы, а главное - это место встречи региональной власти с НКО, место для диалога, который помогает найти точки взаимопонимания».

Перед участниками форума выступил директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. Он рассказал, какие сегодня существуют возможности для развития гражданских инициатив, и на какую поддержку от государства могут рассчитывать НКО.

«Некоммерческий сектор - это сектор с самым большим потенциалом, потому что он про настоящее служение. Если раньше главная цель у многих людей была – заработать денег, то после ковида и начала специальной военной операции стало очевидно, что парадигма сдвинулась в сторону общественного служения. И сегодня стало нормой заниматься социальными проектами. Вы занимаетесь важным делом, создаете фундамент для гражданственности, для того, чтобы люди ощущали себя гражданами и верили, что их проблемы реально решать сообща», - подчеркнул Илья Чукалин.

Один из дней форума стал выездным. Его участники разъехались по 14 муниципалитетам Приозерского района и вместе с местными жителями воплотили свои проекты в жизнь. В деревне Раздолье активисты открыли для пенсионеров новые пешие маршруты. Для любительской группы, занимающейся скандинавской ходьбой, пригласили инструктора и показали новые красивые места для прогулок. В поселке Ромашки оборудовали подход к лесному роднику, чтобы местным жителям было удобно набирать чистую воду. В Сосново волонтеры основали «Клуб «Семья солдата»: провели встречу с близкими участников СВО, организовали фотовыставку, концерт бардовской песни и мастер-классы для детей. А В Севастьяново вместе со школьниками и их родителями в формате тренинга «Закопай конфликт — посади дерево» обсудили причины ссор в подростковой среде. Встреча завершилась совместной посадкой деревьев.

Один из дней форума стал выездным: участники разъехались по 14 муниципалитетам Приозерского района и вместе с местными жителями воплотили свои проекты в жизнь. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Лучшим общественным проектом-2023 жюри признало «Фестиваль энтузиастов», который прошел в Запорожском сельском поселении. Его создатели получили главный приз - сертификат на обучение эффективным коммуникациям. Проект ориентирован на вовлечение в активную жизнь сельской молодежи. Благодаря социальной инициативе Гражданского форума в поселке формируется молодежный актив, и у ребят появится возможность влиять на развитие поселения. Одним из самых зрелищных элементов «Фестиваля энтузиастов» стало обучение катанию на скейтбордах - для этого пригласили экспертов по трюковому исполнению и провели мастер-классы.

Второе место занял проект «Алеша сегодня», реализованный в поселке Плодовое. Возле памятника «Алеша» члены регионального НКО вместе со школьниками посадили гортензии и установили информационные таблички. На них нанесены специальные QR коды, с помощью которых любой желающий может внести свой вклад в сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны и загрузить историю своего родственника, воевавшего на фронте.

Третье место жюри присудило общественной инициативе по созданию Туристско-информационного центра Приозерска. Работа центра поможет увеличить срок пребывания туристов в Приозерске за счет новых маршрутов, а также создать новые рабочие места в сфере гостеприимства.

«Реализация социальных проектов, вовлечение местных жителей в общественную жизнь, создание гражданского общества, расширение круга социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципалитетах – одна из главных особенностей Гражданского форума этого года, - рассказала председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен. - Мы надеемся, что проекты, которые реализуют в Приозерском районе участники форума, активисты НКО Ленинградской области, будут подхвачены местными жителями и превратятся в новые НКО региона, новые проекты, улучшающие жизнь людей».