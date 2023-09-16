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Экономика16 сентября 2023 4:01

Мигранты больше не хотят ехать в Россию. Неужели без них не справимся?

Трудовые мигранты из Средней Азии все чаще подумывают об отъезде из России. Причина понятна: на фоне падения рубля их денежные переводы на родину обесценились. Вместе со специалистами разбираемся, как это аукнется нашей экономике
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Трудовые мигранты из Средней Азии все чаще подумывают об отъезде из России.

Трудовые мигранты из Средней Азии все чаще подумывают об отъезде из России.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СЛОВО «СТАРШЕГО»

Статистика не подтверждает массового отъезда, но об этом говорят лидеры диаспор. То, что угроза кадрового голода реальна, следует и из таких цифр: за два года количество вакансий увеличилось на 76%, а число резюме - всего на 15%.

- С начала лета число работающих у нас трудовых мигрантов уменьшилось примерно на треть, - рассказала «КП» гендиректор мясокомбината «Востряково-2» Татьяна Ларина. - Дело не только в падении рубля: наложился еще и сезонный фактор. В начале лета был массовый отток на индивидуальное строительство, а в августе - на плодоовощные работы.

В голосе гендиректора чувствуется обида.

- Они у нас полноценные работники со всеми правами, выдаем спецодежду, соблюдается режим труда, есть перерывы, доплаты за вредность, - перечисляет Ларина. - Даже меню составляем с учетом халяльных блюд. Но приезжает некто «старший» и говорит: отсюда увольняемся, едем торговать арбузами. Или убирать поле.

Уговаривать бесполезно.

То, что десанты направляются именно в сельское хозяйство, закономерно: здесь образовалась едва ли не самая большая кадровая дыра.

- Очень не хватает сельхозрабочих. Прежде эти вакансии закрывались за счет мигрантов, - уточнил «КП» заместитель гендиректора сервиса Работа.ру Александр Ветерков. По его словам, на одну вакансию для сельскохозяйственных рабочих приходится менее 2,5 резюме - это очень мало, нормой считается 5 - 6. Нехватка кадров остро ощущается и среди продавцов, курьеров, водителей.

- Дефицит линейного персонала (работников без квалификации. - Ред.) в складской логистике достиг 20%, - рассказал «КП» совладелец и замдиректора компании «Первая Экспедиционная Компания» (ПЭК), руководитель комитета по транспортной логистике «Деловой России» Вадим Филатов. - В итоге российские компании будут вынуждены ограничить открытие новых складских площадок. Усиливается и дефицит водителей грузовиков массой свыше 3,5 тонны, он составляет более 20% - не хватает порядка 50 тысяч водителей.

О дефиците кадров говорят и в общепите: нет поваров и уборщиц, мало барменов. Нехватка персонала в этом секторе составляет 20 - 30%.

СТАВКА НА СЕМЕЙНЫХ

- Уезжать в другие страны будут в первую очередь мигранты без детей, - рассказал «КП» профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов. - Они уже начинают движение в сторону Европы и США: там зарплата выше. Представитель узбекской диаспоры рассказывал, как они попадают в Америку: через границу вместе с мексиканцами. А потом через суд легализуются и получают право на работу.

По словам эксперта, мигранты, прошедшие российские трудовые университеты, хорошо котируются за океаном.

- По сравнению с мексиканцами у них более высокая квалификация, есть опыт работы на стройках, складах, на ремонте бытовой техники, в домашнем хозяйстве, - продолжает Сафонов. - А отсутствие детей позволяет снимать более скромное жилье и экономить на расходах. В итоге остается больше денег для личных накоплений или переводов домой.

А вот мигранты с детьми вряд ли куда-то побегут.

- Им оставаться в России выгоднее, даже несмотря на падение курса рубля, - считает эксперт. - Дети получают места в детсадах, хорошее среднее образование, качественное медобслуживание. В России для семьи с детьми жизнь обходится дешевле, чем в других странах. Поэтому, на мой взгляд, стоит перестроить миграционную политику и стимулировать приток мигрантов с семьями. Они не только более стабильны и прогнозируемы как рабочая сила, но и помогут решить демографическую проблему, поскольку в семьях мигрантов рождается больше детей.

Что же предлагает эксперт? Упростить регистрацию, ускорить процедуры получения разрешения на временное пребывание и вида на жительство, создать в регионах госструктуры по поиску жилья, не отдавать это на откуп частным риелторам.

ПЛАТИТЬ БУДУТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РОССИЯНАМ?

В условиях кадрового голода за мигрантами развернулась настоящая охота, а с тех, кого удалось заполучить, чуть ли не пылинки сдувают. Более того, ситуация с зарплатами, когда приезжим платили меньше, чем россиянам, может развернуться с точностью до наоборот: наш-то никуда не денется, а вот мигранта, чтобы не упорхнул, нужно умаслить.

- Мы ищем новых сотрудников и постоянно изучаем рынок, чтобы держать уровень зарплат выше среднего по отрасли, особенно для консультантов розничной сети и на производстве - оно у нас в Костромской и Ивановской областях, - рассказала «КП» директор по персоналу ювелирного холдинга SOKOLOV Татьяна Кленкина. - В этом году ввели дополнительные выплаты и премии, поддерживаем сотрудников с детьми или попавших в сложные жизненные ситуации. На 20% увеличили инвестиции в обучение и в повышение квалификации - это даст нашим работникам возможность карьерного роста и увеличения доходов.

А в ПЭКе («Первая Экспедиционная Компания») трудовым мигрантам оплачивают 50% стоимости авиабилета с родины в Россию. На производство и в учебные центры приглашают чиновников из республик Средней Азии, чтобы те видели, в каких условиях работают их соотечественники, и другим рассказали. Нужное дело - ведь в среднеазиатских СМИ слишком много негатива о положении мигрантов в России. Хотя денежные переводы от нас, например, в Таджикистан в 2022 году составили, по информации портала AsiaPlus, почти $3 млрд - четверть ВВП республики!

Наиболее дальновидные работодатели и общественные организации уже составляют специальные программы по привлечению в страну работников из Средней Азии. Например, комитет по транспортной логистике «Деловой России» предложил отменить обязательный региональный патент для иностранных водителей, чтобы те имели возможность доставлять грузы между различными регионами.

- Еще один барьер - длительный срок профессиональной переподготовки иностранных водителей: от шести месяцев до года, - говорит Филатов. - Сейчас в России с национальными правами можно работать только гражданам стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз, в его составе - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. - Ред.). Остальным надо пройти обучение, медкомиссию, подготовить документы и заново сдать экзамен в ГИБДД. Чтобы упростить и ускорить трудоустройство, важно признать водительские удостоверения граждан СНГ в России.

РОБОТ - НЕ КОНКУРЕНТ

Ну а если все-таки случится, что мигрантов станет значительно меньше, пойдет это во благо нашей экономике? Ответ философский: и да, и нет.

Да - потому что мы привыкли сидеть на игле дешевой рабочей силы, и это не заставляло повышать производительность труда. Зачем закупать дорогой конвейер, если дешевле катать тележки вручную? Отсутствие мигрантов, да и вообще нехватка рабочей силы и есть тот самый жареный петух, который клюнет и заставит внедрять новые технологии. Пока мы по этому показателю значительно отстаем от стран Запада.

- Нехватка кадров подстегивает автоматизацию, - соглашается Ларина. - Мы у себя внедрили автоматические слайсеры - устройства для нарезки колбасы. Раньше стоял оператор, а теперь организовали автоматическую подачу и нарезку.

Но не везде мигранта можно заменить роботами и автоматикой.

В крупных супермаркетах вместо обычных касс устанавливают автоматические. На десять автоматов - пара консультантов, помогающих покупателям правильно считывать штрихкоды. Но в небольшом магазинчике, где всего 1 - 2 продавца, заменять некого. И таких точек большинство. А в некоторых профессиях автоматизация невозможна в принципе. Например, нянечки, уборщицы.

- Кроме того, новая техника на первых порах стоит дороже ручного труда, - говорит Сафонов. - Рентабельность получается 10%, а кредит - 14%, такую автоматизацию внедрять невыгодно.

Так что никакой пользы в оттоке мигрантов производственники и экономисты не видят.

- Если сейчас закрыть приток иностранцев, экономика встанет, - говорит Сафонов. - Мигранты же не только работают, но и потребляют. Они уедут, следом сократятся объемы производства на наших предприятиях. Снизятся отчисляемые налоги, сократятся госпрограммы, в том числе и социальные. Придется для затыкания кадровых дыр использовать все ресурсы. В результате не будет кадрового резерва для новых проектов.

ОТТОКА НЕТ

А что думают сами мигранты? Звоню Хуршеду, это приезжий из Таджикистана, таксист.

- Я уезжать не собираюсь, и никто из моих знакомых тоже, - говорит Хуршед. - В рублях зарплата на наши деньги (сомони, денежная единица Таджикистана. - Ред.) процентов на 30 с начала года упала. Но, думаю, все наладится.

Другой мой знакомый, парикмахер Шомурод из Узбекистана, тоже сокрушается по поводу рубля, но уезжать не хочет. Не для того он перетащил в Москву десяток родственников и открыл парикмахерскую около ВДНХ.

- На самом деле мигрантов не хватает потому, что открывается много новых бизнесов, - пояснил «КП» основатель и гендиректор кадровой компании SuperJob Алексей Захаров. - Оттока нет, просто приток новых кадров из Средней Азии стал меньше.

Во втором квартале этого года приток рабочей силы действительно замедлился. Активизировалась экономика Узбекистана, а Казахстан впервые за долгие годы показал в минувшем квартале миграционный прирост: приехавших оказалось больше, чем уехавших. Прежде положительный баланс на территории бывшего СССР был только у России. Теперь же Казахстан начинает с нами конкурировать в борьбе за рабочие руки из Узбекистана и Таджикистана. Во всяком случае, по данным центробанка Казахстана, именно в Узбекистан уходит наибольшее число денежных переводов из страны.

- Чтобы дать стимул новой волне трудовой миграции в Россию, нужно существенно поднять зарплату, - говорит Захаров. - А это сделать сложно: у многих предприятий нет денег – выплачивают банкам кредиты.

ПОРА БРАТЬСЯ ЗА ТУНЕЯДЦЕВ?

А есть ли у нас резервы для трудового фронта? Прежде всего, никто не знает, сколько точно мигрантов работает в России. В Минтруде нам ответили, что это не относится к их ведению. Ну ладно, будем исходить из того, что есть примерно 2 млн патентов. Несколько сот тысяч работают по трудовым договорам. С запасом получим 3 млн. Капля в море, если учесть, что общая численность рабочей силы у нас 74 млн человек. Но рабсила входит в категорию «люди в трудоспособном возрасте» — их 83 млн. То есть еще 9 млн к рабочей силе. Среди них 5,6 млн студентов, 1-2 млн человек, занимающихся домашним хозяйством. А остальные?

Вот тут самое интересное. Оказывается, есть у нас и профессиональные тунеядцы. В одном из исследований Росстата их количество оценивалось в 1,7 млн человек. Они не работают просто потому, что не хотят. Кого-то родители кормят, кто-то наследство проедает, кто-то ударно потрудившись в начале карьеры, заработал на несколько квартир и спокойно сдает их в ожидании пенсии. Кстати, несколько лет назад ВЦИОМ проводил исследование: 45% россиян одобрили введение налога на неработающих без уважительной причины — за пользование инфраструктурой. Была когда-то такая идея в Минтруде, но потом дело заглохло.

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