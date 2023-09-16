Хью Джекман разводится с женой после 27 лет совместной жизни

Хью и Деборра прожили вместе 27 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голливудский актер Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс объявили о разводе. Брак звезды фильма «Люди Икс» считался одним из самых крепких в Голливуде. Супруги вырастили двоих детей: их сыну Оскару 23 года, дочери Аве – 18 лет. В браке Хью и Деборра прожили 27 лет.

«Нам повезло прожить почти три десятилетия вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке. Наш путь теперь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост, - сообщили экс-супруги в обращении для прессы. - Наша семья была и всегда будет нашим главным приоритетом. Мы приступаем к этой следующей главе с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень ценим ваше понимание и уважение нашей частной жизни, поскольку наша семья проходит этот переходный период во всей нашей жизни. Это единственное заявление, которое мы можем сделать».

Джекман и его будущая жена начали встречаться в 1996 году еще до переезда в Голливуд, в родной Австралии. Хью тогда был начинающим, никому неизвестным актером. А вот Деборра была уже настоящей звездой. Она снялась в успешных австралийских фильмах «Позор» и «Путешественник», и зрители ее обожали. Они познакомились в 1995 году на съемках австралийского сериала «Корелли» и сразу влюбились друг в друга.

«Деб, она была большой звездой… Меня подобрали на машине знакомые, а Деб сидела на переднем сиденье машины. Я никогда не забуду этот момент, - рассказывал Хью журналу «People» в 2017 году об их первой встрече. - Она отстегнула ремень безопасности, повернулась, протянула руку, сняла солнцезащитные очки и сказала: «Привет, я Деборра-Ли Фернесс, приятно познакомиться». Помню, я подумал: «Мне нравится эта девушка».

Между ними была солидная разница в возрасте – 13 лет. Но они все равно поженились. Несмотря на многочисленные попытки забеременеть, Деборре это так и не удалось. Она пережила несколько выкидышей. После этого супруги задумались об усыновлении. Оскар и Ава – их приемные дети.

Хью и Деборра с детьми в 2007 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После переезда в Голливуд и оглушительного успеха Джекмана в роли Росомахи в фильме «Люди Икс» многие предрекали, что он бросит стареющую жену. Но они по-прежнему оставалитсь вместе и казались еще более любящей парой, чем прежде. Сейчас Джекману 54 года, а Деборре – 67 лет.