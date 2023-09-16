Бритни Спирс закрутила роман с уголовником, мывшим полы в ее доме

Бывший муж Бритни Спирс Сэм Асгари обвинил певицу в измене. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В августе муж Бритни Спирс Сэм Асгари подал на развод спустя 14 месяцев после свадьбы. Супруг 41-летней поп-дивы требует от нее алименты и уверяет, что год семейной жизни с певицей стал для него настоящим адом.

По словам Сэма, Бритни начала изменять ему уже спустя несколько месяцев после свадьбы: певица спуталась с домработником, отвечавшим за уборку в их доме. Артистка же уверяла, что Сэм стремился контролировать ее жизнь и устроил против нее заговор с ее отцом Джейми Спирсом. Однако Асгари заявил, что застал Бритни вместе с Солисом в одной из комнат их дома, и что у него имеются видеодоказательства их связи.

Позже источники из окружения Бритни подтвердили, что она действительно вступила в отношения со своим домоправителем Полом Ричардом Солисом. Мужчина нанялся к ней на службу в 2022 году. В его обязанности входили хозяйственные вопросы: уборка комнат, мытье полов и окон, вынос мусора.

И вот теперь стало известно, что у мужчины, которого Бритни взяла для уборки в доме, есть криминальное прошлое. Он несколько раз привлекался к суду за продажу наркотиков и незаконное хранение оружия. Бритни этот факт не комментирует. А сам Солис в беседе с прессой назвал Спирс «феноменальной» и «доброй» женщиной.

Пол Ричард Солис. Фото: кадр видео.

Окружение Брини настаивает, что певица начала встречаться со своим домработником уже после того, как ее муж подал на развод. Мол, Солис помог ей пережить болезненный разрыв с Сэмом. По словам знакомых, когда артистка узнала о криминальном прошлом Пола, то немедленно порвала с ним. Тем не менее, Сэм Асгари продолжает настаивать, что Бритни изменила ему, ведь эта версия является его главной причиной для развода. Асгари готовится к судебному слушанию и собирается потребовать с жены солидное денежное содержание.

Перед свадьбой адвокаты звезды заставили Асгари подписать брачный договор, по которому он не может претендовать на имущество жены. Юристы Бритни решили обезопасить ее состояние в 60 миллионов долларов и настояли на очень жестком контракте. Однако сейчас, согласно судебным документам, Асгари просит Бритни о материальной поддержке и оплате услуг его адвоката. По законам США супруг с меньшим доходом может претендовать на алименты (даже мужчина), и суд вполне может удовлетворить его претензии.

Свадьба Бритни и Сэма состоялась 11 июня 2022 года. 40-летняя невеста и ее 28-летний жених сказали друг другу «да» в белом шатре, установленном во дворе виллы певицы в Калифорнии. На бракосочетании присутствовали всего 100 гостей – только самые близкие друзья. Бритни позвала на бракосочетание своего брата Брайана, но не пригласила ни сестру Джейми Линн, ни родителей, с которыми у нее, как известно, очень натянутые отношения. Не появились на торжестве артистки и ее сыновья Шон и Джейден.

Уже через несколько дней после бракосочетания Сэм и Бритни сменили место жительства. Они переехали в новый дом стоимостью 11 миллионов долларов, который певица купила накануне бракосочетания.