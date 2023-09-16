Секретные диеты звезд: как Этери Бериашвили похудела на 23 кг, а Галустян и Шуфутинский сбросили по 13 кг

Этери Бериашвили похудела на 23 кг. Фото: телеканал «Россия»

Сразу несколько популярных артистов этой осенью похвастались кардинальным преображением. Похудели звезды аккурат к началу нового сезона: концертного, телевизионного, театрального, съемочного. Рассказываем - как им это удалось.

Этери Бериашвили – минус 23 кг

Телезрители пятого сезона телешоу «Ну-ка, все вместе!» (канал «Россия») не узнали постоянного члена сотни (жюри) Этери Бериашвили. Певица и педагог по вокалу худела год, ее результат – минус 23 кг.

- Этери Бериашвили до похудения весила 80 кг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Этери Бериашвили рассказала kp.ru: «Мой вес был 80 кг, а сейчас 57 кг. Похудела самостоятельно. Год назад в конце августа я впервые заказала готовую еду, где были посчитаны калории. Это система питания для тех, кто не очень успевает готовить. Первые три месяца заказывала 1500 калорий в день. После второго месяца ощутила физическую и энергетическую легкость, потом начались визуальные изменения – штаны сползали. Спустя три месяца я перешла на 1000 калорий в день, так как поняла, что снижение веса идет чуть медленнее, чем хотелось бы. Сейчас у меня – 1000 калорий в день. Теперь год я буду работать над тем, чтобы удерживать этот результат. Осталось два килограмма, и я достигну желаемого веса - 55 кг: идеальный вес для моего роста (168 см – прим.) соответственно возрасту».

Этери Бериашвили на съемки, репетиции возит с собой коробочки с готовой едой: ест пять раз в день по 150 грамм за один прием пищи. Главное, что артистка изменила за этот год – размер порций, ну и питание у нее исключительно правильное и разнообразное – без поджаренных корочек и мучного; при этом десерты есть – но это, к примеру желе, а не мороженое. А любимое мороженое Этери тоже ест: раз в месяц она позволяет себе есть все, что захочется из «запрещенки». Артистка полностью сменила гардероб: впервые покупает не то, во что влезет - а платья и костюмы, которые нравятся. Этери теперь никто из новых знакомых не дает 51 год – певица стала выглядеть минимум на 10 лет моложе. Говорит, что чувствует себя отлично, организм принял такие перемены с благодарностью. А лицо после похудение звезда поддержала с помощью косметологических процедур.

Анастасия Ивлеева – минус 14 кг

Телеведущая и блогер решила, что она поправилась и стала худеть. С мая по сентябрь 32-летняя Анастасия Ивлеева избавилась от 14 кг. Итог: при росте 173 см она весит 49 кг.

- Анастасия Ивлеева скинула 14 кг. Фото: социальные сети

Ивлеева сообщила в соцсетях: «Весной я нехило разожралась. С начала мая и на все лето в моей жизни случилось большое кино, которое помогло вернуться в форму. Минус 14 кг. Лицо тоже вышло из сумрака. Ура! Любопытно: а как вообще можно было так себя запустить… А с другой стороны: мы же люди, живые организмы. Грустим - жрем, страдаем - пьем! И никто не застрахован от печали. Короче говоря - с кем не бывает! Сейчас я нахожусь в идеальном для себя весе, а также ментальном и физическом здоровье!» Так как вместе с аппетитными бочками «ушла» грудь, то блогерша сообщила: она задумалась, чтобы ее увеличить с помощью грудных имплантов.

Интересно, что «лишний» вес Анастасия обнаружила, рассматривая разные ракурсы своих фото в телефоне. Помимо плотного графика работы похудеть ей помогает личное правило: она старается не есть за четыре часа до сна. А когда выработался режим, то становится легко «держать рот на замке» перед сном.

Михаил Галустян – минус 13 кг

Артист удивил на этой неделе своим фото. 43-летний Михаил Галустян продемонстрировал такую спортивную форму, в которой не был даже 20 лет назад: тогда команда КВН «Утомленные солнцем», где он был капитаном стала чемпионом Высшей лиги. Михаил не просто похудел, он еще прилично подкачался – у него и кубики пресса появились, и гора мышц на руках.

Миша Галустян не ест на ночь, регулярно занимается физической культурой — так сбросил 13 кг и стал спортивным артистом. Фото: социальные сети

Начал соблюдать новый режим Галустян зимой. Уже к концу весны были первые результаты: «Весил 80, сейчас - 69. Хочу 67, надо еще пару килограммов сбросить. Кубики есть, но я вам их не покажу!» К началу осени – уже 67 кг!

Есть три секрета у новой физической формы артиста: диета (принцип один – просто правильное питание), не есть после шести вечера и регулярные физические нагрузки. Кроме того, у Михаила Галустяна были допнагрузки: для нового проекта он учил - танцы и индийские каскадерские трюки.

Михаил Шуфутинский – минус 13 кг

75-летний Михаил Шуфутинский к своему нынешнему весу приближался долго, и достиг личного лучшего результата к своему ежегодному большому московскому концерту 3 сентября.

Михаил Шуфутинский теперь на ЗОЖе, так с зимы сбросил 13 кг Фото: Оксана ЗУЙКО

За этим преображением Михаила Захаровича стоит забота и контроль со стороны жены и директора - 47-летней Светланы Уразовой. Еще два года назад за два года артист похудел на 30 кг. А с февраля до сентября 2023 года сбросил еще 13 кг. Правила похудения у знаменитости простые: правильное питание, комплекс спортивных упражнений, ежедневное (правда не всегда получается из-за гастролей) плавание в домашнем бассейне.

Ида Галич - минус 12 кг

Блогер и телеведущая Ида Галич худеет последние три года. Три года назад Ида после родов быстро сбросила 25 кг, которые набрала за беременность и вернулась к своему привычному весу - 63 кг при росте 170 см. За последний год Галич «потеряла» еще 12 кг. Сейчас 33-летняя Галич весит 51 кг. Последний год Ида постепенно отказывалась от некоторых составляющих рациона: «Подруга мне посоветовала употреблять сахар, сладкое один раз в неделю по субботам. Сложно было только первые четыре дня. А потом ты понимаешь, что надо всего лишь дожить до субботы». Также было и с другой «запрещенкой» - под запретом фаст-фуд, рис, картофель. Блогер отказалась от гарниров. Если раньше она могла съесть на ужин мясо, гречку и салат, то сейчас ограничивается мясом и салатом. Были слухи о том, что звезда принимала таблетки для похудения: однако она это категорически отрицает.

Галич после родов поправилась на 25 кг. Фото: социальные сети

Методы Иды исключительно ЗОЖ. Сейчас у Галич новый эксперимент – 10 тысяч шагов ежедневно и уже второй месяц она не пьет ни грамма алкоголя. После отказа от алкоголя у Иды ушли отеки и также она избавилась от привычки, которая у нее появлялась после приема даже небольшой дозы спиртного: «Я ничего не могу поделать с желанием сожрать все, что есть дома и в ближайшей доставке…»

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