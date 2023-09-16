«Гони, пока не поздно!»: Россияне экстренно эвакуируют свои машины из Европы

На прошлой неделе Еврокомиссия заявила, что въезд в страны ЕС на машинах с российскими номерами будет расцениваться, как запрещенный импорт Фото: ТАСС

Самолеты не летают, не ходят поезда, а теперь не будут ездить еще и авто. На прошлой неделе Еврокомиссия заявила, что въезд в страны ЕС на машинах с российскими номерами будет расцениваться, как запрещенный импорт. То есть запрет, арест, конфискация. Мало того, пошли сообщения о том, что в Германии вот уже не первый месяц так и происходит.

Поначалу высказалась против такого решения только лишь Финляндия. Но и она продержалась недолго, буквально пару дней и примкнула к санкциям. Теперь в чатах русских в Латвии, Литвы, Эстонии, Германии, Финляндии, Польши одинаковая картина — все, кто еще на колесах думают, что делать и как свое имущество спасти.

Из сообщений в интернете:

«Перегнать или спрятать? Что посоветуете?»

«Гони, пока не поздно. Через Польшу пока еще выпускают нормально! В России за хорошие деньги можно машину продать».

«Самое опасное — это Германия. Там таможенники даже во дворе у одной женщины конфисковали авто. Хотя у нее вообще ВНЖ (вид на жительство). Финны вообще молодцы, дали всем полгода на вывоз машин. Самые порядочные оказались».

Порядочные — это конечно с натяжкой. Потому что в принципе ситуация жуткая. Для начала давайте разберемся, откуда в ЕС вообще машины с российскими номерами? Ведь уже как год россиянам с обычными турвизам нельзя ни входить, ни въезжать, ни вползать на территорию граничащих с нами стран ЕС — Финляндию, Латвию, Литву. «Дырки» в границе ЕС для обычных туристов были только со стороны Норвегии. Но это далеко, поток там в принципе не может быть большим. То есть ездили на четырехколесном транспорте по земле только обладатели европейских паспортов или ВНЖ. И вот, теперь полный запрет и им.

Причем речь уже не только про пересечение госграниц, но и про те авто, что когда-то заехали на территорию Европы, да так там и остались. Латвия и Литва заявили, что все без исключения машины с триколором будут конфисковаться, не важно кто за рулем европеец или российский гражданин. Так же примерно рассуждают и в Эстонии. Финны проявили максимальную лояльность и дали гражданам право выехать на машине с российскими номерами с территории страны в течении полугода. А вот немцы пошли дальше всех — начиная с мая, до всяких официальных заявлений, они уже вовсю конфисковывали машины на русских номерах, ссылаясь некий регламент.

- Эти сообщения вызвали огромный переполох, - рассказывает лидер немецкого движения «Геруссия» (Германия - Россия) Вячеслав Васильевич Сейвальд. - Поначалу было непонятно, кто будет страдать — только русские туристы, или русскоговорящие немцы тоже? Мне люди стали сообщать уже о конкретных случаях, когда машины отбирают. Вот вам пример - у предпринимателя, занимающегося перевозкой людей из Германии в Калининград и обратно, на границе с Польшей в районе Франкфурта конфисковали микроавтобус. Ущерб примерно на 30 000 евро. Понятно, что ситуация будет только усугубляться. По нескольким причинам — Запад рассчитывал, что санкции против будут разрушительными для экономики России. Но этого не случилось, хотя западная пропаганда трубит об обратном. А тут еще и туристы приезжают и рассказывают как там у вас на самом деле все. У властей появилась цель ограничить число русских в Германии, чтобы не было общения и обмена информацией. Второй фактор — чтобы люди ваши были недовольны своим правительством и повлияли на него, начали раскачивать, что называется, лодку. Вот для того все это и делается.

ПЕРЕГОНЮ ВАШУ «ЛАСТОЧКУ» ПОД ВАШУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

После заявления еврокомиссаров на прошлой недели абсолютно всем стало ясно — на русских номерах теперь ездить опасно. Люди стали думать, как спасти свое имущество. На рынке перегона и перевоза авто начался легкий ажиотаж.

- Сегодня 16-го сентября первый день запрета на въезд в Финку на российских номерах. Что там на выезд, я пока не в курсе. Ребята вот многие сегодня поедут, ближе к вечеру будет ясно, - пишет мне студент-перегонщик авто, рекламирующий себя в тематических чатах.

- А ты сам-то по каким документам ездишь?

- У меня паспорт Канады, ну и российский. Так что все надежно.

Михаил рассказал, что учится в университете в Санкт-Петербурге, перегоном авто занялся в 2022 году.

- Люди стали уезжать, пошел спрос. Вот полтора года уже гоняем. В целом спрос не спадает вот уже все 1,5 года.

Михаил перегоняет авто из Хельсинки до Питера за 5 — 6 часов и 500 евро.

- А сейчас как? Есть ажиотаж?

- Да, нет. Финны же дали полгода на выезд, то есть до марта еще можно спокойно кататься на авто. Зная наших людей, перед мартом будет повышенный спрос. Из Германии, Франции, Италии звонят и пишут. Но я не очень охотно за такие заказы берусь.

- Почему?

- Опасно. Можно и уголовку схватить, говорят. Пару недель назад взял заказ из Германии, причем сразу сказал клиенту, что на его страх и риск, если конфискуют — я не виноват. Но все прошло гладко. Причем я на пароме плыл до Финляндии, на всем огромном корабле был единственным с российскими номерами. Хотя раньше от наших там было не протолкнуться. Еще машину гнал из Ниццы в начале августе. Тоже все гладко прошло. Так что я в принципе могу взятьс , но дороже и за конфискацию не отвечаю.

ПРОСКОЧИТЬ ГЕРМАНИЮ НА ПОЛЬСКИХ НОМЕРАХ

Цены на перегон авто из Берлина в четыре раза больше, чем из Хельсинки. В среднем просят от 2000 евро.

- Да, вы не волнуйтесь, главное Германию до границы с Польшей проскочить, - успокаивает меня один такой «помощник», я представилась хозяйкой авто, застрявшей в немецкой столице. - От Берлина всего-то чуть больше 100 км, а там уже спокойно. Ребята все время ездят.

- То есть на границе на выезде из Польши не конфискуют авто?

- Пока нет. Но ситуация каждый день меняется. Давайте подождем еще пару дней, посмотрим.

Другие перегонщики, которых я нашла на просторах интернета, предложили вообще полулегальный вариант за 3000 евро.

- Мы на вашу машину польские номера повесим. Так до Варшавы доберемся. А дальше уже все хорошо должно быть.

- Это ж нарушение закона? А если поймают?

- А отбирать машины ни за что ни про что не нарушение разве? Не поймают, мы так уже не раз ездили. Девушка, мне надо машину перегнать или вам? С моими машинами все в порядке.

Активно наживаются сейчас и скупщики. «Выкупим авто на русских номерах. День в день». Цены, конечно, ниже рыночных.

«Лучше синица в руках, как говорится. Деньги - 7000 евро (за «БМВ» годовалую) я вам отдам день в день.

- Да я в Москве могу ее в пять раз дороже могу продать!

- До России еще доехать надо. Если конфискуют вообще ничего не получите.

Вот такая ситуация. Судя по всему, в течении буквально ближайших пары-тройки месяцев в ЕС ни останется ни одного авто с русскими номерами. Машины, занимающиеся пассажирскими перевозками, пока обещали не трогать. Но цены на билеты на автобус уже подскочили в два раза.