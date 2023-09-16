Олег Кожемяко - о визите Ким Чен Ына во Владивосток: Приморцы приветливо встречают высокого гостя. Мы же - и соседи, и союзники

Губернатор Приморья рассказал о визите Ким Чен Ына во Владивосток. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

В субботу, 16 сентября, лидер КНДР Ким Чен ЫН вернулся из Комсомольска-на-Амуре в Приморье. (А до этого высокий гость, как сообщалось, побывал ещё и на космодроме «Восточный».)

Первым делом корейский руководитель посетил большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» и, как также сообщают информагентства, «пообедал в полевой кухне прямо на пирсе».

Во второй половине дня и вечером Ким Чен Ын находился уже во Владивостоке.

Когда там уже был вечер, мне удалось связаться по телефону с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Несмотря на сильную занятость (руководитель края также плотно задействован в организации визита товарища Кима), ответил на несколько моих вопросов.

…- Олег Николаевич, вы и встречали Ким Чен Ына в первый день визита, и провожали его в поездку в другие регионы Дальнего Востока.. Он внешне сильно изменился за то время, как вы с ним не виделись? Прошло два года?

- Нет, три года.

Он стал более энергичным. Выглядит, мне кажется, более активным.

- Раскованнее, ближе?

- Интересуется всем, глубоко вникает во все предметы. Такой живой, подвижный. Очень энергичный человек.

- Наш президент встречался с Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный». Как вы оцениваете это событие?

- Очень высоко.

- Вы же тогда, в августе 2009-го, были губернатором Амурской области, и когда Владимир Путин приезжал на «Лада Калина» (я освещал ту поездку), помните, - вы же с ним там первый колышек забивали?

- Теперь это - знаковый объект.

- А лично вам уже удалось обсудить какие-то вопросы с лидером КНДР?

- Работа продолжаются…

- И еще вопрос такой. На него уже ответили в Кремле. Почему на Западе такая истерика по поводу пребывания товарища Ким Чен Ына у нас в России, в Приморье?

- Любой союзник России у них вызывает жуткое неприятие. Особенно такой, который обладает мощью и своим собственным мнением.

- Мы уже союзники, вы считаете?

- Мы… Это наши соседи. Самые близкие. Близкий сосед лучше дальнего родственника. Поэтому, первыми кто приходит на помощь друг другу? Соседи. С соседями мы и выстраиваем и союзнические, и дружеские отношения. Тем более, они всегда у нас были, на протяжении более 70 лет.

- Олег Николаевич Кожемяко не собирается в КНДР, в Пхеньян?

- Сейчас, как отработаем…

- Мысли такие есть?

- Я позже поделюсь, Александр. Хорошо?

- Настроение в Приморье как? Ким Чен Ын уже столько дней там у вас, вот снова к вам вернулся. Что люди говорят?

- Хорошее настроение. Приморцы приветливо встречают высокого гостя, мы всегда были настроены позитивно к Северной Корее, ведь это - наш ближайший сосед.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как сообщают информагентства, в нынешнюю же субботу, 16-го, Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу представил (и прокомментировал) - как работают наши знаменитые ракетные комплексы «Уран» и универсальные комплексы крылатых ракет «Калибр». А ещё - 100-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку А-190.

Сообщается также, что в этот же день Сергей Кужугетович показал Ким Чен Ыну гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Затем глава Минобороны России и лидер КНДР осмотрели стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3…

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