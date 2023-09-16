Минобороны России уничтожило за неделю более 4700 украинских военнослужащих

Аппетиты киевского режима таят пропорционально потерям, хотя на Донецком направлении ВСУ еще продолжает пытаться окружить то, что осталось от города Артемовска Фото: Александр КОЦ

В Минобороны России заявили, что с 9-го по 16 сентября было нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, западных образцов вооружения и пунктам дислокации личного состава ВСУ.

«В результате ударов были нарушены материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, поставки вооружений западного производства, а также уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ», - перечислил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также отметил, что во время удара по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области 11 сентября были уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.

Представитель военного ведомства также сообщил потери ВСУ на основных участках линии боевого соприкосновения за минувшую неделю: на Донецком направлении уничтожено 1700 украинских военнослужащих, на Запорожском 740, на Южно-Донецком свыше 1100, на Купянском до 400 военнослужащих, на Красно-Лиманском более 400, на Херсонском до 360.

Кроме 4700 наемников киевского режима (за прошлую неделю - 5405) наши воины сожгли 37 танков, десятки бронемашин и автомобилей противника.

За прошедшие дни киевский режим планировал серию провокаций. Но наши летчики их предотвратили: у Красного Лимана 13 сентября сбили украинский вертолет Ми-8, в акватории Черного моря потопили 12 безэкипажных катеров полупогружного типа, а также три быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ.

Не удалось ВСУ восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества, а также высадить на левый берег Днепра диверсантов.

Аппетиты киевского режима таят пропорционально потерям, хотя на Донецком направлении ВСУ еще продолжают пытаться окружить то, что осталось от города Артемовска.

Конашенков поблагодарил за боевую работу подразделения противовоздушной обороны, которые перехватили 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили 270 украинских беспилотников.

Отметим, что в ночь на 16 сентября силами ПВО также была пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки двумя беспилотниками самолетного типа по объектам на территории Калужской и Тверской областей, а днем украинский беспилотник был сбит в Белгородской области.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После ударов по Крыму дальнобойными ракетами со складов НАТО депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал разорвать дипломатические отношения со странами, которые их поставляют и обучают диверсиям членов вооруженных формирований киевского режима.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

472 - самолета.

249 - вертолетов.

6810 - беспилотных летательных аппаратов.

437 - зенитных ракетных комплексов.

11881 - танк и других боевых бронированных машин.

1150 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

6403 - орудия полевой артиллерии и минометов.

13035 - единиц специальной военной автомобильной техники.