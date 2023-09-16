Ким Чен Ын во Владивостоке сходил на балет «Спящая красавица»

Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Приморского края.

В субботу, 16 сентября, руководитель КНДР продолжал гостить во Владивостоке. Поэтому я снова позвонил главе края Олегу Кожемяко.

…- Олег Николаевич, вот хотел узнать, была ли или будет у высокого гостя, у товарища Ким Чен Ына, культурная программа? Приморье у нас – культурный край. А Владивосток – культурный город. Я правильно говорю?

- Как же можно без культурной программы для наших гостей, соседей?

На Приморской сцене Мариинского театра в этот вечер как раз показывали балет «Спящая красавица». На спектакль был приглашён наш уважаемый гость.

- Программка, наверное, была и на русском, и на корейском?

- Да, и такую программку - на двух языках - мы, конечно, подготовили: там было краткое описание действия, действующие лица и исполнители.

Гостю очень понравился этот спектакль. Ким Чен Ын высоко оценил мастерство наших артистов.

Мне кажется, что наши мастера балетной сцены не подвели.

Более того, мы даже думаем сейчас над тем, как сделать так, чтобы с русским балетом могли бы познакомится и в КНДР.

Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Приморского края.

- То есть, вы имеете в виду, что Приморская сцена Мариинки может «отправиться» в КНДР на гастроли?

- Мы сейчас прорабатываем этот вопрос. У нас есть такое желание.

- Здорово. А народу на спектакле, который пришёл смотреть корейский руководитель, много было?

- У нас здесь - всегда аншлаг.

И в Санкт-Петербурге, когда выступает наша труппа - тоже.

А 26-го и 27-го сентября постановка «Тысяча и одна ночь» Приморской сцены Мариинского театра будет показана в Большом театре.

Уже все билеты раскуплены.

У нас хорошие мастера ставят спектакли. Много спектаклей поставил Эльдар Алиев, наш главный балетмейстер, худрук.

Мы входим в число ведущих балетных трупп нашей страны.

Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Приморского края.

- Здорово как! А как зрители в эту субботу встретили руководителя КНДР, который пришёл на спектакль?

- Зрители горячо поприветствовали товарища Ким Чен Ына. Очень горячо. Аплодисментами, возгласами. И прямо это было замечательно. Это непроизвольно и замечательно.

Такое искреннее отношение жителей Приморья к корейскому руководителю, к его политике, к нашему братскому корейскому народу… Это из сердца шло.

- А гость как отреагировал на такие бурные приветствия?

- Очень по-доброму, тоже тепло приветствовал всех. И улыбался. И сказал - большое спасибо.