Юрий Яковлев терпеть не мог Ипполита из «Иронии судьбы», а вот к Ивану Грозному относился доброжелательно

Юрий Яковлев в роли Бунши в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Фото: кадр из фильма

Это тот редкий случай, когда спустя даже полвека фильм не устарел. В 1973 году картина Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» стала лидером советского кинопроката, её посмотрело 60 миллионов зрителей. Ну а в наши дни 31 декабря неизменно крутят по телевизору для поднятия новогоднего настроения.

Леонид Гайдай не только снял киношедевр, но и пустил в народ блистательный текст Михаила Булгакова. «А что вы так на меня смотрите, отец родной? На мне узоров нету и цветы не растут» - это всё (за Жоржа Милославского и не только за него) придумал Михаил Афанасьевич.

До Гайдая у пьесы «Иван Васильевич» судьба была трудная. Булгаков закончил её в 1936 году. Ещё в процессе написания Театр сатиры взялся за её постановку, но спектакль закрыли после генеральной репетиции. А пьесу запретили к печати. Так было до середины 60-х, когда «Ивана Васильевича» опубликовали впервые.

Несколько театров взялись за постановку. Но спектакли почему-то выходили мимо сада-огорода и с треском проваливались.

А у Гайдая получилось. Он сделал не дословную экранизацию, а перенес события из 30-х годов в 70-е ХХ века, когда и снимался фильм. Изменил имя главному герою: изобретателя Тимофеева зовут не Николай Иванович, а Александр Сергеевич, иначе говорят, Шурик. Режиссёр добавил свою фирменную гайдаевскую эксцентрику, в которую стилистически идеально вписалась прекрасная музыка Александра Зацепина.

Фото: кадр из фильма

НА РОЛЬ БУНШИ - ОЧЕРЕДЬ ИЗ НАРОДНЫХ АРТИСТОВ

На роль управдома и царя пробовались многие знаменитые артисты. Первым номером шел Юрий Никулин. Режиссер почему-то убедил себя, что Никулин и Иван Грозный – одно лицо.

Но Никулин неожиданно наотрез отказался сниматься. По официальной версии, его не отпустил на съёмки «Союзгосцирк», у Юрия Владимировича был плотный гастрольный график, который он не мог сорвать. По неофициально, он отказался, потому что был уверен: фильм не пропустит цензура. Никулин сценарий прочёл и с грустью сказал Гайдаю: «Лёня, это же фильм «на полку»… Когда и кто его увидит? Тратить год жизни, чтобы плёнка потом пылилась, я не хочу». И этим смертельно обидел Гайдая, который Никулина в свои фильмы больше не приглашал.

Евгений Евстигнеев был очень хорош и в роли управдома Бунши, и в роли Ивана Грозного, но он не поладил с Гайдаем. Георгий Вицин, по мнению режиссера, мог бы сыграть, но худсовет был против: Вицин ассоциировался с Трусом из знаменитой гайдаевской троицы, неубедительно смотрелся в образе Ивана Грозного. Евгений Лебедев, наоборот, был очень хорош в роли царя, но не убеждал в образе жалкого управдома.

Еще пробовались Владимир Этуш (ему в итоге доверили сыграть зубного врача Шпака), Георгий Бурков, Георгий Юматов, Сергей Никоненко, Анатолий Кузнецов… Но роль досталась Юрию Яковлеву, который сумел убедительно «раздвоиться» на робкого Буншу и грозного царя.

Юрий Яковлев в процессе съемок порадовал режиссера актерскими импровизациями. С его подачи Иван Грозный слушал магнитофонную запись Владимира Высоцкого и накалывал колбасу старинным кинжалом.

Когда Бунша/Грозный был найден, возникла проблема с его напарником: кто будет играть Жоржа Милославского? По первоначальной задумке должен был играть Андрей Миронов. Но дуэт Яковлев - Миронов не сложился. На Милославского начали пробоваться все, кто не прошел на роль царя и управдома: Бурков, Юматов, Никоненко... А выбрал Гайдай Леонида Куравлёва.

Предлагая Александру Демьяненко роль изобретателя Тимофеева, Гайдай завершал трилогию о приключениях Шурика («Операция «Ы»», «Кавказская пленница»). Но даже кандидатура Демьяненко не была безальтернативной. Пробовался Олег Видов, который в начале 70-х был главным секс-символом СССР.

С женскими ролями тоже все было непросто. На роль киноактрисы Зины, жены Тимофеева, пробовались Наталья Селезнёва, Наталья Гундарева (обе проходили пробы и на царицу Марфу Васильевну), Наталья Гвоздикова, Наталья Богунова, Екатерина Маркова… В итоге Гайдай решил, что коней на переправе не меняют. Селезнева уже снималась в паре с Демьяненко, пусть так и будет.

Фото: кадр из фильма

ЦЕНЗУРНЫЕ ПРАВКИ

Вопреки прогнозам Юрия Никулина фильм не положили на полку. Но цензурная правка была. Во время царского застолья Бунша спрашивает Милославского: «За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?» Тот отвечает: «Во всяком случае, не мы» (цензурный вариант), в оригинале же — «Народ, народ, батюшка».

Была вырезана сцена, где Иван Грозный жарил котлеты на кухне у Шурика — эту сцену посчитали издевательством над образом царя.

Переозвучили фразу Бунши в эпизоде, где он обращается к шведскому послу. Вместо сценарной фразы «Мир, дружба!» получилось: «Гитлер капут» (в пьесе Булгакова Бунша в этот момент говорит: «Я на иностранных языках только революционные слова знаю, а всё остальное забыл…», на что следует ответ Милославского: «Ну, говори хоть революционные, а то ты ведь никаких слов не произносишь»).

В сцене допроса Ивана Грозного сотрудниками милиции на вопрос «Где живёте?», тот отвечает: «В палатах» (цензурный вариант), по замыслу Леонида Гайдая: «Москва, Кремль».

Убрали и концовку реплики Бунши: «Что за репертуар у вас? Соберите завтра творческую интеллигенцию. Я вами займусь».

Вырезали крупные планы с авторучкой, которую Милославский украл у Шпака и подарил шведскому послу (ручка была с меняющейся картинкой, на ней изображена женская фигурка, которая обнажается, если ручку перевернуть). После внесения всех изменений хронометраж фильма уменьшился на 10 минут - 177 метров плёнки. Но оригинальный негатив имеется в архиве киностудии «Мосфильм».

Есть ещё короткометражка, стилизованная под немое кино, - «Черные перчатки». Мало кто её видел. В ней рассказывается о том, что случилось с Жоржем Милославским после того, как он убежал от милиции. Заканчивается так: Жорж плывёт на речном трамвайчике в сопровождении двух девушек. Когда лодка выплывает из-под моста, у него по бокам сидят не девушки, а два милиционера.

Кстати, в самом фильме в сцене, где Милославский звонит Шпаку и представляется женщиной, у Куравлева не получалось спародировать женский голос. Выручила актриса Наталья Кустинская: на дубляже она произнесла эту фразу за него.

Роль жены управдома Гайдай предложил Наталье Крачковской. Пока шли съемки, она переболела пневмонией и сильном похудела, чему была несказанно рада. Гайдай же пришел в ужас. Половина фильма была снята, и в готовых сценах Крачковская довольно упитанная. Леонид Иович заставил её срочно набрать вес.

Фото: кадр из фильма

ЗА МАШИНУ ВРЕМЕНИ - 40 РУБЛЕЙ

Машину времени для съёмок создал скульптор по дереву и карикатурист Вячеслав Почечуев. Первоначальный вариант, изготовленный инженерами, был макетом стандартной ЭВМ. Почечуев набросал эскиз и при помощи конструктора, слесаря и стеклодува за несколько дней сотворил новую машину времени, вызывающую ощущение чуда. Кстати, его гонорар за это изобретение был скромным - 40 рублей. В бухгалтерской ведомости написано: «Деньги выданы за изобретение машины времени»

Все, кто был лично знаком с Леонидом Гайдаем отмечали, что в жизни он был человеком очень серьезным, неулыбчивым. Он и сам всегда повторял: «Юмор - дело серьёзное». И жестко пресекал смех на площадке, считал, что это плохая примета. Юрий Яковлев, когда посмотрел черновой вариант «Ивана Васильевича» пришел в замешательство: вроде бы комедия, а не смешно. Но прошёл месяц, Гайдай сократил фильм, добавилась музыка... И уже в следующий раз зрители увидели совершенно другое кино. И валились под стул от хохота.

Кстати, Юрий Яковлев, по свидетельству очевидцев, терпеть не мог своего Ипполита из рязановской «Иронии судьбы», а вот к управдому Бунше, а уж тем более к Ивану Грозному относился весьма доброжелательно.