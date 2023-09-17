Военная спецоперация на Украине 17 сентября 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 сентября 2023 года.

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что новая тактика ВСУ вынудит российскую армию нанести поражение Киеву без компромиссов.

В Харьковской области в районе реки Оскол идут серьезные бои. Сторона противника несет колоссальные потери, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, на данный момент работают и артиллерия, и авиация.

Минобороны РФ сообщило о пресечении очередной попытки киевского режима атаковать объекты на территории РФ беспилотниками самолетного типа. Средства ПВО сбили дрон над Белгородской областью.

Минобороны России в сводке рассказало об обстановке на Донецком направлении. За неделю российские военные на этом направлении отразили 34 атаки ВСУ, противник за семь дней потерял более 1700 военнослужащих.

Рогов заявил, что российские войска обратили в бегство штурмовые подразделения ВСУ в районе села Работино в Запорожской области.

Тело британского наёмника Дэниела Берка, предположительно, нашли в одном из небольших населённых пунктом под Запорожьем, на подконтрольной ВСУ территории, сообщила газета Times.