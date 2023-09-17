Последние новости о ситуации вокруг Украины на 17 сентября 2023 года: что известно о групповых ударах по объектам ВСУ, будут ли США поставлять Киеву ракеты ATACMS

Президент Зеленский бьется за возможность поставки украинского зерна в Европу. Фото: REUTERS

На купянском и харьковском направлении ВСУ по слухам уже готовятся к эвакуации, в Крыму продали первые национализированные объекты украинских богачей, в Киеве сняли мемориальную доску Александру Пушкину.

Эти и другие новости вокруг Украины в материале «Комсомолки».

Начнем с главного за неделю, что было на брифинге Минобороны:

- Наши войска, а точнее подразделение Западной группировки, улучшили свое положение на Купянском направлении.

- В течении недели войска РФ наносили планомерные удары по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения морских дронов Украины. Как сообщили в Минобороны, было нанесено 11 групповых ударов. Также за неделю было уничтожено 12 морских дронов и три быстроходных катера с десантом на борту.

- В понедельник 11 сентября был нанесен удар по аэродрому Долгинцево (район Кривого Рога). Уничтожены два вражеских МиГ-29 и три Су-25.

- За прошедшую неделю нашими войсками было отражено пять контратак ВСУ на Купянском направлении, 18 на Запорожском, 13 на Краснолиманском и 34 на Донецом. Потери противника составили 2500 военных.

- За неделю наши ПВО перехватили 19 реактивных снарядов HIMARS и уничтожено 270 украинских беспилотников.

ЗЕРНО РАЗДОРА: ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ НЕ МОГУТ ИЛИ НЕ ХОТЯТ ДОГОВОРИТЬСЯ ОБ ЭКСПОРТЕ ПШЕНИЦЫ С УКРАНЫ

- Президент Зеленский бьется за возможность поставки украинского зерна в Европу. В телефонном разговоре с Урсулой фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии) он поблагодарил ее за решение не продлевать эмбарго. Однако, с госпожой фон дер Ляйен не согласен ее же коллега, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, поляк по происхождению. Он заявил буквально следующее: «Польша будет бороться за общеевропейское эмбарго на украинское зерно». Словакия вообще продлит запрет на импорт зерна из Украины до конца года. Венгерский же премьер Виктор Орбан назвал украинское зерно коммерческим продуктом, причем американским. Цитата: «Нас обманули с украинским зерном. И бедные африканские дети не видят ни килограмма хлеба».

Большой вопрос и с поставками США Украине баллистических ракет ATACMS. Пентагон заявил, что решение по этому вопросу пока не принято. И что вряд ли оно появится в ближайшее время. Хотя Киев надеялся, что оно будет объявлено в ближайшие дни, а еще лучше прямо во время встречи Зеленского и Байдена 21 сентября. Но этого не будет.

На Украине продолжается травля всего русского. В Киеве демонтировали мемориальную доску Александру Пушкину. «В этом доме в 1821 году был Пушкин». Стоит вопрос о сносе памятника воину-освободителю в Харькове. А мер столицы, экс-боксер Виталий Кличко подписал указ о закрытии 74 православных храмов УПЦ.

Между тем, мобилизация по Незалежной шагает уже даже не семимильными шагами. Похоже, нехватка бойцов настолько серьезная, что призывать скоро начнут женщин, в том числе и беременных. Сегодня 16 сентября в Киеве презентовали специальную военную форму для бойцов в положении. Поможет ли специальный беременный бронежилет? При том, что полтавский военком Бережной заявил, что из каждых 100 мобилизованных прошлой осенью осталось 10 – 20 человек. «Остальные либо погибли, либо ранены», - заявил он.