Игору Николаеву стало хуже

Игорь Николаев Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Перенесшего два инфаркта Игоря Николаева готовят к новой операции на сердце. Дело в том, что артисту стало хуже.

Игорь Николаев несколько дней находится в больнице. 63-летний певец и композитор был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем. Врачи спасают его в реанимации.

Говорят, маэстро перенес очередной обширный инфаркт. Если диагноз подтвердится, то это будет третий инфаркт у Игоря Юрьевича.

В феврале 2023 года музыканту поставили два стента. Кардиологи рекомендовали артисту щадящий режим, но он вернулся к работе. Теперь ему стало хуже. Ходят слухи, что проблемы с сердцем у Николаева возникли из-за злоупотребления алкоголем, передает НТВ.

Знаменитого композитора лечат лучшие врачи, но его состояние ухудшается. К нему в палату никого не пускают даже самых близких родственников.

Гастроли мэтра отечественной эстрады отменены. Жена звезды Юлия Проскурякова на связь не выходит.

Поклонники переживают за Николаева. По мнению публики, он давно "плохо выглядит и сильно располнел".

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