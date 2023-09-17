Николай Добронравов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Музыка Александры Пахмутовой, слова Николая Добронравова…» - эта фраза бесчисленное количество раз звучала на «Песнях года» и других советских концертах. Композитор и поэт были неразделимы. Они поженились в 1956 году, и с тех пор Николай Николаевич писал тексты ко всем песням своей бесконечно талантливой супруги. «Он сказал: «Поехали», он взмахнул рукой…», «Как молоды мы были, как искренне любили», «Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить», «В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей», «Опустела без тебя Земля, как мне несколько часов прожить», «До свиданья, наш ласковый Миша», «И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди», «Родина моя - Белоруссия», «Надежда - мой компас земной»… Сотни строк, без которых немыслимы советское искусство и Советский Союз как таковой.

Николай Николаевич родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. Его отец был арестован в 1937 году, вскоре попала в тюрьму и мать. Мальчик уехал из Ленинграда незадолго до начала блокады, в июле 1941 года. Жил сначала в Нижнем Новгороде, потом в Подмосковье, где окончил школу. А потом поступил в Школу-студию МХАТ. Он был влюблен в театр без памяти, еще в школе пилил деревья и продавал дрова, чтобы заработать на билеты во МХАТ, - и потом всю жизнь страшно гордился, что актерский диплом ему подписала сама Ольга Книппер-Чехова.

Потом он получил второе высшее образование, учительское, окончив Московский городской педагогический институт. Но ни артистом, ни педагогом в результате не стал (впрочем, снялся в двух ныне забытых фильмах, «Спортивная честь» и «Возвращение Василия Бортникова»). Определили его жизнь стихи; сначала он их писал, как пишут все подростки, а потом занялся ими всерьез.

В середине 50-х в редакции детского вещания Всесоюзного радио он столкнулся с Пахмутовой. (Добронравов попал туда, потому что сочинял пьесы, сказки и инсценировки для радиопостановок). «Вдруг в комнату вошла миниатюрная девочка, и мне сказали: «Вот очень способный композитор, почему бы вам с ней не поработать?..» Здание Дома радиовещания и звукозаписи, где мы познакомились, для нас с Александрой Николаевной на всю жизнь осталось священным».

Александра Пахмутова и Николай Добронравов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Говоря об их браке, Николай Николаевич любил цитировать Сент-Экзюпери: «Любить - значит не смотреть друг на друга, а смотреть в одном направлении». Их песни исполняли десятки советских певцов, от Иосифа Кобзона до Александра Градского, от Льва Лещенко до Муслима Магомаева, и со всеми эта замечательная пара поддерживала дружеские отношения: вряд ли хоть кто-то мог сказать про них худое слово. Они были эталоном брака и творческого союза.

Однажды Николая Николаевича спросили, посвящал ли он стихи жене. Он ответил, что специально - нет, но, когда вышла песня «Ты - моя мелодия, я - твой преданный Орфей», ему все стали говорить: «Ну понятно же, про кого ты это написал…» (Кстати, он писал это стихотворение два года, подыскивая нужные слова к мелодии, созданной женой; была масса вариантов, но он никак не мог выразить в стихах то, что сказано в музыка, «а текст - это перевод с языка музыки, и нужно, чтобы это был точный перевод»). Добронравов подтверждал: за многими его стихотворениями «стоит незримый образ» Александры Николаевны. Теперь она осталась одна.