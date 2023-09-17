Украина распатронила НАТО: В альянсе признали, что больше не могут отвечать на непомерные военные запросы Киева

Видимо, натовские стратеги осознали, что настало время притормозить Фото: REUTERS

За полтора года после начала российской СВО НАТО вбухала в Украину почти сто миллиардов долларов, исправно поставляя туда военную амуницию, патроны, снаряды, ракеты, орудия и всевозможную бронетехнику, включая тяжелые танки. На очереди - боевые самолеты. Но киевский режим, не считающий ни боезарядов, ни собственных граждан, бросаемых в «мясные штурмы», словно капризный ребенок требует от западных благодетелей все большей помощи. И даже топает ножкой - мол, никуда не денетесь, все равно дадите нам, что хотим, так чего время терять?

Но всему есть предел. То есть в Брюсселе, может, и рады были бы дальше снабжать укровоинство вооружениями, да силенки иссякли. НАТО элементарно выдохлась, растратив на удовлетворение непомерных украинских аппетитов почти все свои арсеналы. На проходившей в Норвегии ежегодной конференции начальников штабов стран блока глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что больше помогать Киеву в прежнем размере альянс не сможет.

- Объемы военного оборудования и боеприпасов, которые запрашивает Украина, огромны, - сокрушался адмирал. - Масштабы и объемы используемой (в конфликте на Украине. - Ред.) продукции выходят за рамки наших производственных возможностей.

Видимо, натовские стратеги осознали, что настало время притормозить. Во-первых, горы оружия, поставляемые Киеву, используются неэффективно, а изрядная часть их быстро уничтожается. Получается, не в коня корм. Во-вторых, при такой расточительности, западные государства рискуют сами остаться без защиты. «Когда они решают поставлять оружие или боеприпасы, они должны подумать о риске, который возникнет в случае таких поставок в отношении обороны в рамках НАТО и в собственной стране», - предупредил Бауэр.

Тут и рост оборонных бюджетов не поможет. Цены растут, а мощности военных производств остаются прежними. «Мы платим все больше и больше за то же самое, что означает, что мы не можем быть уверены, что наращивание расходов на оборону приведет сегодня действительно к большей защищенности», - подвел неутешительный итог глава военного комитета.

Так что Украине, видимо, придется смириться с тем, что военная «скатерть-самобранка», которую НАТО доселе щедро расстилала перед Киевом, теперь поуменьшится в размерах.