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В мире17 сентября 2023 11:36

Украина распатронила НАТО: В альянсе признали, что больше не могут отвечать на непомерные военные запросы Киева

Стратеги осознали, что настало время притормозить
Андрей БАРАНОВ
Андрей БАРАНОВ
Видимо, натовские стратеги осознали, что настало время притормозить

Видимо, натовские стратеги осознали, что настало время притормозить

Фото: REUTERS

За полтора года после начала российской СВО НАТО вбухала в Украину почти сто миллиардов долларов, исправно поставляя туда военную амуницию, патроны, снаряды, ракеты, орудия и всевозможную бронетехнику, включая тяжелые танки. На очереди - боевые самолеты. Но киевский режим, не считающий ни боезарядов, ни собственных граждан, бросаемых в «мясные штурмы», словно капризный ребенок требует от западных благодетелей все большей помощи. И даже топает ножкой - мол, никуда не денетесь, все равно дадите нам, что хотим, так чего время терять?

Но всему есть предел. То есть в Брюсселе, может, и рады были бы дальше снабжать укровоинство вооружениями, да силенки иссякли. НАТО элементарно выдохлась, растратив на удовлетворение непомерных украинских аппетитов почти все свои арсеналы. На проходившей в Норвегии ежегодной конференции начальников штабов стран блока глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что больше помогать Киеву в прежнем размере альянс не сможет.

- Объемы военного оборудования и боеприпасов, которые запрашивает Украина, огромны, - сокрушался адмирал. - Масштабы и объемы используемой (в конфликте на Украине. - Ред.) продукции выходят за рамки наших производственных возможностей.

Видимо, натовские стратеги осознали, что настало время притормозить. Во-первых, горы оружия, поставляемые Киеву, используются неэффективно, а изрядная часть их быстро уничтожается. Получается, не в коня корм. Во-вторых, при такой расточительности, западные государства рискуют сами остаться без защиты. «Когда они решают поставлять оружие или боеприпасы, они должны подумать о риске, который возникнет в случае таких поставок в отношении обороны в рамках НАТО и в собственной стране», - предупредил Бауэр.

Тут и рост оборонных бюджетов не поможет. Цены растут, а мощности военных производств остаются прежними. «Мы платим все больше и больше за то же самое, что означает, что мы не можем быть уверены, что наращивание расходов на оборону приведет сегодня действительно к большей защищенности», - подвел неутешительный итог глава военного комитета.

Так что Украине, видимо, придется смириться с тем, что военная «скатерть-самобранка», которую НАТО доселе щедро расстилала перед Киевом, теперь поуменьшится в размерах.

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