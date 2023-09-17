Володин: Нам надо победить! Этот конфликт должен обеспечить и мир на планете, и безопасность для России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Подмосковье. Среднерусская природа — речка, берёзки, сосенки. И — комплекс зданий, похожий на ретро-футуризм из «Мира Полудня» Стругацких, с почвогрунтом вместо привычных металло-листов на крышах: это такое инновационное покрытие, летом на верху домов колосится трава, охлаждает и теплосберегает.

Здесь, на базе корпоративного университета крупнейшего российского банка, проходит слёт нового состава Молодёжного парламента при Государственной Думе. Больше двухсот парней и девушек (все — до 35 лет) общаются со старшими товарищами — уже успешными охотнорядцами. Учатся управлению и самоконтролю. Укрепляют горизонтальные связи с коллегами из других регионов.

Вот парень из одной фракции кокетничает с девушкой из другой; она его отшивает:

— Может, ты уже заявление подашь на вступление в нашу партию, раз так хочешь со мной общаться?

Тот в ответ шутит:

— Чтобы позвать тебя замуж, заявление в партию подавать не надо.

— В вашей партии в Думе нет ни одной женщины-депутата! — наносит сокрушительный удар девушка. Нокаут…

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

А вот прежние итерации «молодёжного парламента» вызывали не юношеский задор, а, скорее, печаль. Например, как с удивлением отмечало руководство Охотного Ряда, среди юношей того совещательного органа не оказалось никого, кто отслужил бы в армии. Поэтому, по инициативе Председателя Думы Вячеслава Володина, весной 2023 года проект был перезагружен:

— Практика, когда в Молодежный парламент шли «помощники и помощницы депутатов», уходит в прошлое, — сказал тогда Вячеслав Викторович.

Зато теперь у Молодёжного парламента — понятные механизмы отбора. От каждого из 89 регионов РФ — по представителю местных Дум и муниципальных собраний. А также — лучшие студенты и самые активные общественники. И, конечно, участники молодёжных движений при парламентских партиях. Итого — 292 человека со всей России.

Задачи этой структуры при Думе понятны: продвигать законодательные поправки для социальной защиты молодёжи (каковой в стране — 40 миллионов); помогать интеграции новых регионов в общероссийское пространство, в том числе в сфере молодёжной политики.

В первый день работы МП, 17 сентября 2023 года, перед парнями и девушками выступают главы думских фракций. Вот Геннадий Зюганов из КПРФ (вспомнив, насколько хорошо жилось при Советах), неожиданно, как говорит молодёжь, «выдал базу»:

— Никого не хочу обидеть, но русские — государствообразующий народ. Исчезновение русской нации означает распад этих гигантских территорий — некому будет их держать.

А его коллега, «эсер» Сергей Миронов, напоминает: среди нового состава Молодёжного парламента — уже восемь ветеранов СВО, почти все имеют боевые ордена. В том числе от их партии.

— Сейчас главное — добиться победы на фронте. После этого сможем решить и проблемы внутри страны. Всё будет круто! — говорит один из них — Александр Касауров, депутат Совета городского округа Алчевск (ЛНР) и кавалер награды «За боевые заслуги».

И вот появляется главный гость — председатель Думы Вячеслав Володин. Его встречают овациями.

— Любите вы авансы раздавать аплодисментами. Не спешите! Может, потом скажете: «лучше бы и не хлопать», — Вячеслав Викторович заходит с шуткой.

И сразу предлагает молодёжи начать с вопросов.

И вопрос прилетает — серьёзный, про СВО.

В ответ Володин рассказывает очевидное: что на Украине мы сражаемся не с украинцами, а с НАТО, и что наша армия укрепляется с каждым днём:

— Вы видите, резерв формируется, добровольцы идут ежедневно. Сегодня их порядка 300 тысяч человек. Нам надо победить! Это конфликт, который должен обеспечить и мир на планете, и безопасность для нашей страны.

Володин обрисовывает молодёжи и международную обстановку:

— 80% населения планеты поддерживает нашу страну. […] Для нас крайне важно отстоять справедливость. Мир должен быть устроен по-другому, он должен быть многополярен.

Также Председатель напоминает, как изменилась планета за последние десять лет, когда многие из присутствующих были ещё подростками:

— Мы раньше думали, что достижения Запада будут делать мир лучше на всей Земле. Но сейчас мы видим: США используют свои ресурсы для сохранения гегемонии, будь это доллар или международные платёжные системы… Раньше они подавались как «системы для всего земного шара, не имеющие отношения к политике»; но как только стали вводиться санкции, то нас начали отключать от этих систем… И первое, что было сделано, — мы создали свою национальную платёжную систему: карту «Мир», — приводит пример Володин.

По его словам, результат перехода к суверенной политике налицо: сегодня наша страна стала крупнейшей экономикой Европы.

— [В этом созыве Молодёжного парламента] впервые использован принцип: пригласить к работе тех, кто уже состоялся. Демократия — это процедуры, нормы и правила! — подводит итог Володин.