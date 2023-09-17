Герой спецоперации «Z» ефрейтор Руденко заставил диверсантов бежать

Ефрейтор Александр Руденко и Рядовой Сергей Гаврыш. Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец замечал: «Научись повиноваться, прежде чем повелевать другими».

ДАЛ БРОНЕМАШИНАМ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ

Рядовой Сергей ГАВРЫШ

«Водитель – компрессорщик рядовой Сергей Гаврыш в составе выездных ремонтных команд принимал участие в эвакуации бронетанковой техники с линии боевого соприкосновения. Ход восстановительных работ проводил эффективно и в короткий срок. Позиции батальонной тактической группы российских войск подверглись массированному минометному обстрелу со стороны противника. Боевые машины подразделения были повреждены и выведены из строя. Несмотря на шквальный огонь, Гаврыш, оценив повреждения боевых машин, подвез необходимые запасные части и вместе с экипажами оперативно заменил вышедшие из строя агрегаты машин, что позволило возобновить огневую поддержку обороняющихся подразделений БТГр. Выполнив задачи по предназначению, рядовой Сергей Гаврыш вступил в бой с противником. В результате боя были уничтожены огнем отремонтированных машин свыше 10 единиц техники и более 50 человек личного состава противника, что заставило противника отступить».

ЗАСТАВИЛ ДИВЕРСАНТОВ БЕЖАТЬ

Ефрейтор Александр Руденко

«Колонна под руководством начальника склада материального обеспечения ефрейтора Александра Руденко осуществляла подвоз продовольствия и горюче-смазочных материалов группировке войск на оборонительных позициях в районе одного из освобожденных от украинских боевиков населённых пунктов. На пути следования в заданный район колонна попала в засаду диверсионно-разведывательной группы противника. Руденко, быстро сориентировавшись в обстановке, покинул автомобиль и, организовав оборону колонны, вступил в бой с группой боевиков. В ходе стрелкового боя противник, понеся потери, был вынужден отступить. Потерь среди личного состава колонны допущено не было. Благодаря профессиональной подготовленности и самоотверженности ефрейтора Александра Руденко поставленные задачи по подвозу продуктов питания и горюче-смазочных материалов обороняющимся подразделениям сорваны не были. Группировка войск продолжила ведение оборонительных действий по недопущению прорыва обороны, отбросив противника на исходные рубежи».