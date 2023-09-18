Как дочь советского банкира мечтала стать генсеком НАТО

По части русофобии эстонская премьер-министр Кая Каллас переплюнула многих коллег в Евросоюзе. И даже мечтала о высоком посте в НАТО. Но оказалось, что ее семейка втихую вела бизнес с Россией, и теперь «обманщицу» хотят отправить в отставку. Фото: Getty Images

МУЖ И ЖЕНА НЕ ОДНА САТАНА?

Случившийся в Эстонии скандал с премьер-министром Каей Каллас, призывавшей эстонский бизнес не иметь с Россией никаких дел, в то время как ее муж Арво Халлик втихаря зарабатывал деньги, доставляя через свою фирму товары российским партнерам, так пока ничем и не закончился. Каллас вцепилась в кресло премьера волчьей хваткой и игнорирует призывы уйти в отставку. «А в чем я виновата?» - спрашивает она и божится, что о бизнесе мужа с восточным «Мордором» ничего не знала. Правда, по официальной декларации, Каллас инвестировала в фирму мужа 350 тысяч евро. Не подозревая, чем он занимается. Бывает…

Но скандал этот при всей своей эпической циничности происходит в крохотной стране, в которой политики - а там, как и в других Прибалтийских странах, к власти уже много лет допущены только радикал-националисты и русофобы - давно проявляют подлинные чудеса лицемерия и коррупции. У них это «родовая травма» - политический класс Прибалтийских республик первоначально формировался главным образом из «перевертышей» - бывших советско-партийных деятелей и активистов.

Кая Каллас, несмотря на свою относительную молодость, не исключение. Ее отец был директором республиканского отделения Сбербанка СССР. Понятное дело, из коммунистической партноменклатуры. После развала Союза - один из основателей и руководителей Партии реформ Эстонии. Дочь тоже пошла по партийной линии, когда папа был у руля. Так что ее стремительное карьерное восхождение - конечно же, исключительно ее личная заслуга. Причем, что тоже очевидно, при советской «оккупации» ее семья так страдала, так страдала…

МУЖ ОБЪЕЛСЯ РУССКИХ ГРУШ…

Став премьер-министром в начале 2021 года, дочь советского банкира быстро заявила о себе как о яром и непримиримом враге «кремлевского режима». Это притом что когда-то Партия реформ выступала за развитие нормальных отношений с Россией. Причину такой политической радикализации Каи Каллас, которая обозначилась задолго до начала СВО, не без оснований связывают с заманчивой перспективой выйти на самые верхи иерархической лестницы Запада. С начала 20-х годов в НАТО подыскивают замену нынешнему генсеку Альянса. Идеологическая «калибровка» предполагала, что на место Столтенберга должна прийти женщина из восточноевропейской страны. Разумеется, с образцовым уровнем русофобии. Среди кандидатов с самого начала называли и эстонского премьер-министра. Столь заманчивая перспектива не могла не туманить ей голову и сделать из нее еще более ярого врага Кремля. Надо же соответствовать желанному месту.

После начала СВО в голосе Каллас в адрес России зазвучала образцовая жесть. Уже в мае прошлого года она потребовала от ЕС запретить транзит товаров из Европы через территорию РФ. И особо обратилась к эстонскому бизнесу, «умоляя» его «найти моральный компас», чтобы не иметь никаких дел с Москвой.

И вот такой конфуз: собственный муж оказался совершенно аморальным типом.

Кстати, согласно новейшей статистике, Россия остается главным торгово-экономическим партнером Эстонии за пределами Евросоюза. Такая вот моральная деградация политического класса Прибалтики.

ГАЛЕРЕЯ ПЕРЕВЕРТЫШЕЙ

Но скандал в «благородном семействе» Каллас лишь еще одно свидетельство общей для нынешних прибалтийских элит характеристики - они по природе своей паразиты. Вот всего несколько примеров, которые привел «КП» эксперт по Прибалтике Александр Носович.

- Возьмем самых больших русофобов Латвии и Литвы и сопоставим с их реальными связями с СССР/Россией.

Эдгар Ринкевич (Латвия). Глава государства. Не считая его знаменитого каминг-аута, когда он признался, что гей, прогремел тем, что выгнал из Юрмалы все российские эстрадные фестивали и уподобил Россию Третьему рейху. Последнее произошло в 2015 году, вскоре после того, как Ринкевич пролоббировал в Брюсселе исключение РЖД из очередного пакета санкций Евросоюза против России. В интересах латвийских портов, но, надо полагать, небескорыстно.

Витаутас Ландсбергис (Литва). Первый руководитель постсоветской Литвы. Клинический русофоб, одержимость которого Россией не метафорически, а «самым натуральным медицинским манером» представляет интерес для психиатрии. В Литве Ландсбергис известен как Профессор (официально) и Dedule (за глаза) - по многочисленным свидетельствам, это была его агентурная кличка в КГБ. Dedule происходит из династии потомственных агентов-провокаторов Ландсбергисов, работавших на спецслужбы всех стран, которые приходили в Литву. Отец Dedule, министр коллаборационистского временного правительства Литвы Ландсбергис-Жямкальнис, был двойным агентом НКВД и гестапо, после Второй мировой бежал с нацистами в Австралию и получил разрешение на возвращение в Литовскую ССР после того, как сдал подельников советской разведке. Когда КГБ пришлось выполнять приказ ЦК партии о создании в Литве движения в поддержку перестройки (вскоре ставшего сепаратистским), спецслужба сразу выбрала его вождем своего потомственного сексота.

Советско-латвийская певица Лайме Вайкуле, решительно осудившая Россию после начала СВО и призывающая всячески ее «наказать», до сих пор владеет бизнесом в России. Причем налоговикам заявлялась минимальная прибыль при выручке в 400 млн рублей в год, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Артистке принадлежит Laimalukss Latvia, которая занимается услугами в сфере красоты, а также продажей косметических средств и мебели, сообщает Ura.ru.

Многие прибалтийские политики зарабатывают на России. Одни - деньги, другие - карьеру путем одобрения в США, а самые конченые пытаются одно с другим совмещать. И именно такие достигают там самых высоких, президентских и премьерских позиций. Сажают других за коллаборационизм с «оккупантами», с которыми больше всех сотрудничали они сами. Стыдят других за бизнес с Россией, которым сами тайком занимаются.