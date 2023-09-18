Сколько еще будут расти цены, почему учителя массово бегут из российских школ и какие сериалы мы увидим в ближайшее время

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Александр Коц: Украина переняла тактику России и теперь успешно бьет по Крыму (подробнее)

2 место. Дмитрий Пучков: Северная Корея - это очень серьезный союзник (подробнее)

3 место. Георгий Бовт: Рост цен будет до тех пор, пока идут боевые действия на Украине (подробнее)

4 место. Родился и ушёл на Дальнем Востоке. Год без Владимира Сунгоркина (подробнее)

5 место. АвтоВАЗ и «Москвич» попали под санкции США: чем это грозит российскому автопрому (подробнее) https://radiokp.ru/podcast/avto-news/708907

6 место. Раскрыто, почему учителя массово бегут из российских школ (подробнее)

7 место. Что делать с Украиной после окончания спецоперации (подробнее)

8 место. Екатерина Мизулина - про Даню Милохина, недостатки государства и будущее СВО (подробнее)

9 место. Как повысить уровень гемоглобина в организме (подробнее)

10 место. Победила ностальгия и подростковое нытье: какие сериалы мы увидим в ближайшее время (подробнее)