«Люблю, уважаю, брат!»: в России планируют создать общественное движение «Мой президент»

Автор идеи - курский депутат Максим Васильев. Фото предоставлено "Комсомольской правде".

В России в ближайшее время появится новое общественное движение «Мой президент». В нем смогут принять участие обычные люди, которым удалось в неформальной обстановке пообщаться с Владимиром Путиным. Об этом «Комсомольской правде» сообщил автор идеи, курский депутат Максим Васильев. На создание необычной организации его подтолкнула неожиданная встреча с главой государства в Курской области.

В августе президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия первой очереди комплекса «Курская битва». После торжественной части он решил пообщаться с жителями Соловьиного края. Народный избранник Максим Васильев оказался в их числе:

– Я машинально крикнул «Владимир Владимирович!». Он повернулся и ответил мне «Да», сделал шаг в мою сторону. В тот момент много, что хотел сказать, но президент крепко сжал мою руку и я успел произнести лишь три слова – «Люблю, уважаю, брат». После чего я машинально попытался обнять его за плечо. Сотрудники ФСО убрали мою руку, сказали: «Президента не обнимают». Я извинился. На что Владимир Владимирович сказал «Ничего-ничего», – рассказал «Комсомолке» депутат Максим Васильев.

Эта яркая встреча оставила много впечатлений у общественника. Он уверен, такие же эмоции испытывал каждый человек, которому удавалось сфотографироваться и пообщаться с президентом. Васильев предлагает им объединиться и поделиться своими рассказами с остальными. Из них можно собрать целый альманах. Начать свои поиски депутат планирует именно с Курской области, куда Владимир Путин не раз приезжал:

– Цель нашего нового движения – противостоять западным нарративам, которые утверждают, что Путин – не настоящий, что россияне его не поддерживают. Но это не так. В России есть сотни людей, которые видели его лично, общались с ним, – говорит общественник.

В память о встрече с главой государства депутат также решил изготовить футболки. Фото предоставлено "Комсомольской правде".

В память о встрече с главой государства депутат также решил изготовить футболки. На груди разместил портрет президента, а сказанные ему слова «Люблю, уважаю, брат!» – на спине. Первую партию футболок Максим Васильев уже отпечатал и на следующей неделе собирается дарить всем желающим жителям своего региона:

– Уверен, что наши сограждане присоединятся к этой общей идее и станут частью нашего движения, – считает Максим Васильев.