Россияне собрали 408 млн рублей на благотворительность одним простым действием

Функцию округления в сервисах Яндекса подключили более 1 млн пользователей. Фото: Предоставлено "КП"

Функцию округления в сервисах Яндекса подключили более 1 млн пользователей. Она автоматически округляет чеки в большую сторону при оплате в Яндекс Go, Маркете, Лавке, Еде, Заправках и Самокатах. Средства с окгругления направляют фондам-партнерам социального проекта «Помощь рядом», который сотрудничает с более 400 проверенными некоммерческими организациями (НКО).

Возможность округления в сервисы компании начали добавлять в декабре 2020-го. Пользователи могут сами определить посильный вклад в копилку проекта — округлять чек до числа, кратного 10, 50, 100 и так далее. Ежемесячно функцию используют около 1,4 млн раз. За время существования функции собрано 408 млн рублей. Еще 279,5 млн рублей Яндекс добавил из собственных средств.

Казань вошла в топ-5 самых «округляющих» городов — она на четвертом месте с вкладом 7,3 млн рублей. Больше всего пожертвовали жители Москвы (161 млн), Санкт-Петербурга (45,2 млн) и Екатеринбурга (8,7 млн). Замыкает пятерку Краснодар (6,8 млн).

Самый активный пользователь «Помощи рядом» живет в Москве. В его личном кабинете свыше 4000 чеков, которые округлили на поддержку проекта. Относительно близкие по количеству результаты у пользователей из Ставрополя, Комсомольска-на-Амуре, Нальчика и Чебоксар — каждый использовал округление более трех тысяч раз.

Округление в разных сервисах идет на разные нужды. Например, средствами из приложений Яндекс Go, Самокаты и Заправки финансируют организацию поездок для подопечных фондов.

Благодаря этому подопечные фондом могут добираться к местам лечения, реабилитации и в другие важные локации на такси. За время существования проекта организовано 810 215 благотворительных поездок.

Округление подключается в разделе «Помощь рядом» приложений сервисов Яндекса или личном кабинете Go. Нужно выбрать «Управление округлением» и настроить функцию. В честь рекордной цифры в 1 млн «округлянтов» компания удвоит из собственных средств все округления заказов пользователей.