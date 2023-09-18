Опубликован список самых неравнодушных городов России

В сервисах Яндекса более 1 млн человек подключили функцию округления. Она позволяет пользователям удобно переводить небольшую часть суммы от своего заказа на благотворительность — деньги направляют проекту «Помощь рядом», который сотрудничает с более чем 400 фондами-партнерами по стране.

Округление работает в различных сервисах Яндекса — Go, Маркете, Лавке, Еде, Заправках и Самокатах. Благодаря этому фонды закрывают свои базовые потребности, а также своих подопечных. Округление в разных сервисах идет на разные нужды. Например, за счет округления из приложений Яндекс Go, Самокаты и Заправки сотрудники фондов и их подопечные могут перемещаться по городу на такси. А округление в Лавке, Еде и Маркете идет на закупку товаров и продуктов для фондов.

По желанию пользователя, функция автоматически округляет чек до наибольшего значения — кратного 10, 50, 100 и так далее. Возможность запустили в декабре 2020-го. С тех пор фонды-партнеры «Помощи рядом» получили более 408 млн рублей от округлений пользователей. Яндекс также ежемесячно добавляет свои средства — за все время суммарный вклад компании — 279,5 млн рублей.

Сейчас ежемесячное число округлений достигло около 1,4 млн чеков. Краснодар занял пятое место в рейтинге наиболее активных «округляющих» городов. Суммарный вклад жителей в копилку проекта составил 6,8 млн рублей. Первые строчки заняли Москва (сумма округлений 161 млн рублей), Санкт-Петербург (45,2 млн), Екатеринбург (8,7 млн) и Казань (7,3 млн).

В компании также поделились, что наиболее активный пользователь из Москвы оплатил свыше 4000 чеков, каждый из которых был округлен. Свыше трех тысяч округлений — на счету пользователей-лидеров из Ставрополя, Комсомольска-на-Амуре, Нальчика и Чебоксар.

Средства социальный проект направляет на бесплатные поездки на такси подопечных благотворительных фондов (за время проекта их совершили более 810 тысяч раз), помогает закупать продукты, товары первой необходимости и другие необходимые для функционирования НКО ресурсы.

Округление можно включить в разделе «Помощь рядом» приложений Яндекса. Далее — выбрать «Управление округлением» и настроить его. В честь 1 млн «округлянтов» Яндекс удвоит все округления с чеков пользователей.