Россияне собрали 408 млн рублей на благотворительность одним простым действием

Функцию округления цены заказов подключили свыше 1 млн пользователей сервисов Яндекса. Средства идут на благотворительность. Екатеринбург попал в топ-3 городов, жители которых округлили суммы своих заказов в пользу социального проекта «Помощь рядом». Он сотрудничает с более чем 400 проверенными фондами-партнерами.

Округление дает возможность пользователям автоматически переводить средства на помощь нуждающимся. Благодаря этому фонды закрывают свои базовые потребности, а также своих подопечных. Функция округления автоматически увеличивает сумму заказа в большую сторону. Разница с заказа поступает на нужды фондов из разных сервисов. Например, за счет округлений из приложений Яндекс Go, Самокаты и Заправки сотрудники фондов и их подопечные могут перемещаться по городу на такси. А округление в Лавке, Еде и Маркете идет на закупку товаров и продуктов для фондов.

Пользователи сами выбирают, какой вклад внести, — округлять можно до суммы, кратной 10, 50, 100 и так далее.

Возможность появилась с декабря 2020-го. С тех пор ежемесячное число округлений достигло 1,4 млн. Всего же его применили при оплате 58 млн чеков на общую сумму 408 млн рублей. К этим средствам Яндекс каждый месяц добавляет по 12 млн рублей, суммарный вклад компании за время существования проекта — 279,5 млн рублей.

Екатеринбург на третьей строчке самых «округляющих» городов. Жители перевели в проект «Помощь рядом» 8,7 млн рублей. Первые два места рейтинга заняли Москва (жители округлили на 161 млн рублей) и Санкт-Петербург (45,2 млн). На четвертом и пятом местах Казань (7,3 млн) и Краснодар (6,8 млн).

В сервисе также рассказали, что самый активный округляющий пользователь живет в Москве. За время существования проекта он применил округление свыше 4000 раз.

Функцию округления чеков можно включить в разделе «Помощь рядом» приложений Яндекса или личном кабинете Яндекс Go. Далее выбрать «Управление округлением» и настроить функцию для подходящего сервиса. В честь 1 млн «округлянтов» компания сообщила, что удвоит из собственных средств пожертвования пользователей.