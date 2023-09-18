Москва улучшает свой облик: чем столица удивит своих жителей и гостей

Москва – сердце нашей Родины. Она по праву считается одним из самых красивых городов России, и в ближайшее время продолжит улучшаться и становиться еще более привлекательной для своих жителей и гостей. В ней беспрерывно строятся новые здания и объекты инфраструктуры, расширяются границы, создаются новые парки и скверы, реставрируются исторические объекты.

Вот лишь малая часть изменений, которые ожидают Златоглавую в ближайшие годы:

1. Создание новых зон отдыха и общения. Да, на «Зарядье» никто не собирался останавливаться. В Москве будет создано еще множество новых парков, скверов, набережных и спортивных площадок. Например, вскоре под МЦК появится велопешеходный мост, а по всему городу открываются новые выставочные площадки.

2. Развитие системы общественного транспорта. В ближайшее время будет продолжаться расширение сети метро, создание новых трамвайных и троллейбусных маршрутов, а также запуск новых видов транспорта. В ближайшие два года на Восточном вокзале появится второй терминал.

3. Не останется в стороне и спортивный сектор. Например, на западе столицы построят стадион для регби, а в Новой Москве планируют открыть стрелково-охотничий клуб и парк с футбольным полем.

4. И, конечно, город пополнится новыми зданиями – будут открыты детские сады и школы, построят дополнительные здания для институтов, появятся высотки около Павелецкого вокзала.

Кажется, что успеть за всеми изменениями столицы невозможно. Чтобы исправить это, «Комсомолка» создала спецпроект «Москва будущего», в котором подробно рассказывает, как меняется город, обновляя свою инфраструктуру и создавая комфортные условия для жизни горожан.