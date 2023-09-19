Грипп придет раньше срока: как не разболеться?

Осенью традиционно начинается сезон респираторных заболеваний Фото: Shutterstock

ОЖИДАЕТСЯ РАННИЙ ЭПИДСЕЗОН

Начался учебный год – а с ним пришло волнение за здоровье наших детей. Традиционно сентябрь дает старт сезону респираторных заболеваний. Болеют и в детских садиках, и в школах, порой наши ученики даже не успевают дотянуть до осенних каникул: заболевают, остаются дома и пропускают занятия. Но болеют не только дети, но и взрослые. Ведь школьники и дошколята приносят вирусы домой, где передают их родителям, а те несут их в офисы...

Эксперты уже делают прогнозы – каким будет сезон гриппа и простуд 2023–2024. И прогнозы довольно тревожные.

Осенью 2023 года ожидается раннее начало сезона респираторных заболеваний. Особенно опасен в этом году будет грипп. На фоне пандемии COVID-19 активность вирусов гриппа заметно снижалась, а теперь они вновь набирают силу.

КТО В ГРУППЕ РИСКА?

Самые уязвимые для того же гриппа – дети. У них, особенно до 6 лет, еще нет, что называется, подготовленного иммунитета. Когда он формируется, вирусы как раз и становятся ключевыми факторами, которые позволяют к врожденному иммунитету создать приобретенный.

– В отличие от взрослого, организм ребенка не знаком с большинством респираторных вирусов. И поэтому ребенок имеет право болеть, тренируя свой иммунитет, – объясняет доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней, профессор кафедры детских инфекционных болезней ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, отличник здравоохранения РФ, член Европейской ассоциации педиатров-инфекционистов (ESPID), член Национального научного общества инфекционистов (ННОИ) Татьяна Чеботарева.

Вторая основная группа риска – это лица старше 65 лет. Здесь речь идет о феномене засыпающего иммунного ответа. То есть пожилые люди или лица с сопутствующими патологиями, хроническими заболеваниями иначе реагируют на инфекционный процесс. Но ведь зачастую именно бабушки и дедушки больше всего общаются со своими внуками, учащимися школ или детсадовцами.

Заболеем ли мы – зависит от состояния иммунной системы на текущий момент и врожденных факторов иммунитета. Например, если интерферон вырабатывается быстро и сразу в высокой концентрации, то в принципе такие люди тем же гриппом не болеют или болеют легко. Это то, что досталось от родителей, но таких людей не очень много.

А те, кто не имеет такой способности, болеют с более выраженными симптомами. Те, у кого интерферон вырабатывается в низких концентрациях, болеют все время тяжело. И риск тяжелых инфекций у них возрастает в разы.

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

Что же делать, чтобы не разболеться? Конечно, соблюдать меры профилактики: в первую очередь речь идет о вакцинации. Уже сейчас можно делать прививки от гриппа, они в нашей стране бесплатные. Обязательная вакцинация от COVID-19 отменена, но и от него стоит привиться. Людям с ослабленным иммунитетом, тем, кто в группе риска, кто бережет себя и свою семью, точно стоит об этом задуматься. Введение вакцин – самая эффективная мера профилактики, которая есть во всем мире.

Но не стоит забывать и про другие способы защиты: одеваться по погоде, в общественных местах надевать медицинскую маску, использовать антисептик и тщательно мыть руки, промывать нос соляными растворами, наносить на слизистую носа оксолиновую мазь, которая мешает проникновению вирусов в организм.

ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ЗАБОЛЕЛИ

Если появились симптомы – повышение температуры, насморк, першение в горле, кашель, – самое главное, заболевший должен остаться дома. Ведь в таком состоянии человек – потенциальный источник инфекции.

Можно принимать противовирусные препараты, например, Эргоферон.

– Я в своей практике стараюсь отдавать предпочтение противовирусным препаратам с доказанной эффективностью и безопасностью, – рассказывает Татьяна Чеботарева. – И при этом способным обеспечить комплексное лечение заболевания, то есть тем, которые обладают максимальным из возможных набором свойств и эффектов, необходимых для успешного лечения, и способны справиться как с причиной, так и с симптомами ОРВИ.

Следующий важный момент: необходимо вызвать доктора, и он решит, какие шаги применять, как именно лечить. Обычно при температуре больше чем 38,5 используются жаропонижающие препараты, обильное питье.

Это и есть критерии так называемого универсального подхода.