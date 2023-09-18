Российские либералы не разобрались в приказе Шойгу и отправили не годных к службе в действующую армию

Перечень заболеваний, с которыми граждане не смогут поступить на службу по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время состоит из 26 пунктов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая методичка разошлась по украинским блогерам: из всех щелей вещать, что «на войну российские военные комиссары завтра отправят глухих, олигофренов и шизофреников». Это сразу после того, как российские юристы и врачи подробно объяснили, что означает «перечень годности» в новом приказе (это дополнение к летнему закону (ФЗ 269 от 24 июня) министра обороны России Сергея Шойгу.

В нем и без комментариев юристов все предельно ясно. Перечень заболеваний, с которыми граждане не смогут поступить на службу по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время состоит из 26 пунктов. Но чтобы проверить информацию украинских блогеров, «Комсомолка» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации, связалась с офицерам Минобороны России.

- Приказ Министра обороны устанавливает дополнительный список болезней, которые препятствуют приему на службу граждан Российской Федерации.

Логично, что в армию не будут брать с ВИЧ, гепатит Б и С, сахарным диабетом, всеми формами активного туберкулеза. На передовой, в полевых госпиталях невозможно добиться 100 процентной стерильности, а значит необходимо избежать заражения опасными заболеваниями, - пояснили в Минобороны России.

Не возьмут служить с наркоманией, отсутствием конечностей или почки, раком лимфатической и кроветворной систем, сахарным диабетом 1 типа, злокачественными опухолями, болезнями сердца, гипертонией II стадии с артериальной гипертензией II степени при наличии церебральных расстройств, сахарным диабетом I типа, кожными заболеваниями и болезнями мочеполовой системы.

- Случаи, когда граждане с такими заболеваниями шли на Донбасс добровольцами были. Выявляли таких военнослужащих часто позже, когда они попадали с ранениями в полевые госпитали. Если военнослужащий когда-то был наркоманом, то на него могут не действовать обычные дозы обезболивающих и снотворного. Для поддержки пациентов с хроническими заболеваниями необходимы определенные медикаменты и условия, которые создать в зоне спецоперации просто невозможно, - добавили военные медики.

Этот приказ стал особенно актуальным, после того, как добровольцам разрешили заключать контракты с Минобороны России. Отметим также, что все приобретенные заболевания из этого списка для действующего военнослужащего грозят увольнением из армии. Что и логично: действующий военнослужащий не может быть больным.

Также к службе признают непригодными людей с нарушением речи (заик), астмой, врожденными аномалиями органов дыхания, серьезными проблемами с печенью, с дефектами костей черепа и костей скелета, если острота зрения одного глаза составляет 0.09 и ниже, а другого — 0.4 или выше, психическими расстройствами, нарушения психики из-за употребления психоактивных веществ, бронхиальной астмой средней степени тяжести, эпилепсией, с пережитыми инсультами, отсутствием каких-либо конечностей.

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