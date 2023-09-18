Арктика в миниатюре: на Беломорской биологической станции при поддержке «Роснефти» прошла научная конференция

«Роснефть» организовала десятки исследований Арктики. Фото: пресс-служба «Роснефти»

На Беломорской биостанции МГУ им. Н.А. Перцова (ББС), которая расположена на Карельском берегу Кандалакшского залива Белого моря, при поддержке «Роснефти» прошла всероссийская научная конференция, посвященная 85 летию станции. В ее работе приняли участие ученые из крупнейших научных институтов страны, а также студенты ведущих вузов. В рамках конференции специалисты Арктического научного центра «Роснефти» представили проекты, реализуемые на ББС совместно с компанией «Иннопрактика».

КАК ИЗМЕНИЛОСЬ БЕЛОЕ МОРЕ ЗА 100 ЛЕТ?

«Это одна из самых больших морских станций в Европе и мире, - отметил директор ББС им. Н.А. Перцова Александр Цетлин. - Здесь проходят полевые практики, ведут дипломные и курсовые проекты, бакалаврские ежегодно десятки студентов. И эти проекты естественным образом являются частью тех или иных научных работ, которые ведутся на биостанции. Они довольно разнообразны - в том числе среди них есть несколько интересных прикладных проектов. И студенты с удовольствием участвуют в этих проектах. Особенность этой станции именно в сочетании студенческой работы и научной работы».

Так, в 2023 году Беломорская биологическая станция стала базой для научно-исследовательских работ по оценке влияния глобальных климатических и локальных антропогенных факторов на экосистемы арктических морей. В ходе двух экспедиционных сезонов специалисты воспроизведут океанологическую съемку, выполненную 100 лет назад одним из основателей отечественной гидробиологии Константином Дерюгиным. Актуальные данные о климатических, гидрологических, биологических параметрах Белого моря сравнят с результатами исследований 1922-1923 годов, чтобы отработать алгоритмы для выявления многолетних климатических трендов.

«Мы можем понять, насколько за сто лет изменилась фауна Белого моря, какие изменения произошли и понять, почему они произошли. То есть оценить, каким образом те или иные виды изменили свою численность, свою биомассу, насколько изменилась структура морских экосистем и скоррелировать это с глобальными изменениями климата, а также возросшим антропогенным воздействием - то есть воздействием человека на акваторию Белого моря, - объяснил логику исследования Николай Шабалин, исполнительный директор Центра морских исследований МГУ, зам.директора Беломорской биологической станции. - И таким образом понять, как морские экосистемы реагируют на глобальные климатические изменения с одной стороны, а с другой стороны - на антропогенное воздействие для того, чтобы понять, что за сто лет изменилось, почему оно изменилось. И спрогнозировать, какие изменения могут быть в дальнейшем. Следующим шагом будет разработать технологии, позволяющие снижать наше антропогенное воздействие на экосистему морей Арктики. Поскольку Белое море - это идеальный модельный водоем, который представляет собой Арктику в миниатюре. Поэтому данные работы очень важны».

Особенность станции в том, что в ее работе принимает участие большое количество студентов. Фото: пресс-служба «Роснефти»

МОДЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН

На ББС идут также финальные испытания микробного препарата для утилизации углеводородных загрязнений, разработанного «Роснефтью» и «Иннопрактикой» на базе биологического факультета МГУ. Препарат может работать в агрессивной морской среде при низких и даже отрицательных температурах. Его основа – холодолюбивые микроорганизмы, использующие углеводороды в качестве источника питания. «Очень важно на всех этапах разработки препарата тестировать все промежуточные стадии и прототипы в условиях, максимально приближенных к реальным. И это возможно благодаря вот этому корпусу и проточному морскому аквариуму, проточной аквариальной системе, в которой формируются условия, практически полностью идентичные морским, и мы таким образом можем все стадии проверять в реальных условиях»,- рассказал научный руководитель проекта по разработке микробного препарата Андрей Шестаков. По его словам, условия, приближенные к реальным, созданы в лабораторном корпусе биостанции, модернизированном при поддержке компании.

«Это место выбрано не случайно, поскольку Белое море - это, с одной стороны, модельный полигон для всех арктических морей России, - сообщил начальник отдела инновационных проектов на шельфе Арктического научного центра нефтяной компании Артем Исаченко. - С другой стороны, как мне кажется, эта точка наиболее изучена в Арктике, в России и, можно сказать, в мире. Имея превосходную ресурсную базу, современное оборудование, а также большой накопленный фундамент научного знания, мы здесь так же, как студенты здесь учатся, мы так же учимся и разрабатываем, придумываем новые методы, которые в дальнейшем используем на шельфе арктических морей».

В рамках конференции представлена также новая технология синхронной инженерной геофизики и 2D съемки, позволяющая существенно снизить цикл геолого-разведочных работ и повысить их точность. В акватории Белого моря на судне флота ББС «Профессор Зенкевич» в 2022 году были проведены опытно-методические испытания. Полученные результаты уже применяются в широкополосных инженерных и нефтегазовых сейсмических исследованиях.