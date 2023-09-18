Маньяком «Зодиаком» оказался ветеран боевых действий: установлена личность одного из самых известных серийных убийц

Маньяк по кличке «Зодиак», терроризировавший Северную Калифорнию с конца 1960-х до начала 1970-х годов, так и ушел от наказания. Фото: Кадр видео

В криминальной истории Соединенных Штатов одна загадка долгое время оставалась неразгаданной. Маньяк по кличке «Зодиак», терроризировавший Северную Калифорнию с конца 1960-х до начала 1970-х годов, так и ушел от наказания. Но как пишет издание Daily Star, спустя полвека личность серийного убийцы, наконец, раскрыта. «Зодиаком» оказался ветеран боевых действий Гэри Фрэнсис Пост.

Зодиак совершил семь установленных нападений, из которых пять закончились смертью жертв. Однако то, что сделало его особенно известным, это серия шифрованных писем, отправленных в местные газеты. Убийца использовал сложные коды и головоломки, прилагая к ним угрозы и заявления о своих преступлениях. В качестве подписи он использовал псевдоним «Зодиак» и специфический символ, напоминающий кельтский крест.

Именно такой крест обнаружило частное детективное агентство The Case Breakers возле дома, когда-то принадлежавшего американцу Гэри Фрэнсису Посту. Затем были обнаружены новые доказательства: снимки, на которых видны шрамы на лбу Поста, оказались идентичны тем, что изображены на фотороботах Зодиака. По данным центрального архива Пентагона, ветеран ВВС США получил тяжелую травму головы во время аварии.

Будучи комиссованным из армии, Пост устроился на работу маляром и добросовестно отработал более 40 лет. Как выяснилось, на одном из мест преступлений следователи нашли наручные часы с брызгами краски, которые, по мнению правоохранителей, обронил Зодиак. Рядом с местами убийств также находили следы армейских ботинок, но личность их владельца установить не удавалось.

Пост всегда считался законопослушным гражданином, исключая инцидент, когда в 2016 году он предположительно столкнул свою жену с лестницы. После этого мужчину отправили в психиатрическую больницу, где он умер два года спустя в возрасте 80 лет.

Информацию о том, что именно Пост является Зодиаком, подтвердил и его пасынок Крис Эйвери. По его словам, он давно вывел своего отчима на чистую воду, но Пост, узнав об этом, попытался убить неродного сына, и Крису пришлось пуститься в бега. Впрочем, это не объясняет, почему Эйвери не пошел сразу в полицию, а рассказал о своем открытии, только после того, как с аналогичными заявлениями выступили частные детективы.

Основатель The Case Breakers Томас Кольбер добавил, письма Зодиака окончательно обрели истинный смысл, когда в них вставили полное имя Гэри Фрэнсиса Поста.

Криптограммы маньяка содержали четыре кода, в которых была зашифрована информация о нем. Три из них удалось расшифровать ранее, но личных данных Зодиака в нем не оказалось. В своих письмах он лишь заявлял о новых жертвах и совершении 37 убийств, но степень правдивости этих утверждений до сих пор неясна. По мнению полиции, преступник мог преувеличивать число жертв из-за жажды внимания СМИ и стремления запутать следствие.

Личность и вероятная причастность Зодиака к другим убийствам стали предметами многочисленных теорий, ведь более полувека в качестве подозреваемых рассматривались сотни человек. Известный режиссер Дэвид Финчер снял фильм «Зодиак», посвященный розыску преступника.

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