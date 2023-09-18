Песков заявил, что в Кремле пока не вводят масочный режим

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

В понедельник, 18 сентября, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить вопросы медицины…

…- Дмитрий Сергеевич, в «Белом доме» (я имею в виду, в здании правительства России на Краснопресненской набережной) вводят масочный режим. Как с этим в Кремле, в администрации президента, не собираетесь ли и вы вводить?

- Нет, - сказал Песков, - пока в Кремле не вводят масочный режим, у нас таких мер нет.

Мы видим, что, конечно же, сезонность (речь о заболеваемости. - А. Г.) определенная есть и возможен сезонный рост заболеваемости.

Ждем ориентировок специалистов, врачей, эпидемиологов.

У нас пока нет. (Решения о введении масочного режима. - А.Г.)

- А как с прививками от гриппа? - продолжил я. - Сейчас везде в стране прививаются, и вакцина есть очень хорошая, четырехвалентная. Как у вас с этим?

- Ну, какой-то общей кампании у нас нет, - пояснил пресс-секретарь, - она никак не предусмотрена.

В данном случае, каждый сотрудник имеет возможность сделать себе такие прививки.

- То есть, централизованно у вас, как это раньше было, прививочная кампания не проводится?

- Нет. А централизованно у нас никогда не было.

- А президент и пресс-секретарь привились?

- Президент – не могу вам сказать, - сообщил официальный представитель Кремля. - Пресс-секретарь – пока нет.

- Уже пора, - присоветовал я.

- Уже пора, - отреагировал пресс-секретарь, - согласен с вами.