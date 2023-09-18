"Предстоящие пять лет будут временем активной реновации в Москве": Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с победой на выборах

Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с победой на выборах. Фото: Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Как и в прошлый раз, в 2018-м, инаугурация мэра Москвы прошла в парке «Зарядье». Поначалу это место было символом радикального обновления столицы, но за прошедшие пять лет парк скорее превратился в эталон качественного благоустройства. По традиции, Владимир Путин лично пришел поздравить Сергея Собянина с переизбранием.

- За вас отдали голоса более 75% избирателей. Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов и самое-то главное и в первую очередь результатов работы, - похвалил президент.

Владимир Путин в День города на этом же самом месте уже давал свою оценку развитию Москвы, но праздник - хороший повод повторить добрые слова.

- Москва укрепляет свои позиции как мощный научный, промышленный центр России. Активно развиваются индустрии будущего, включая робототехнику, приборостроение, выпуск новых материалов, - отметил Владимир Владимирович.

Как и в прошлый раз, в 2018-м, инаугурация мэра Москвы прошла в парке «Зарядье». Фото: Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава страны отдельно упомянул транспортные успехи столицы. По общественному транспорту и комфорту жизни Москва стала один из лучших городов мира.

Президент не забыл упомянуть и программу реновации.

- Предстоящие пять лет станут в Москве временем активного продвижения программы реновации, а это также новое, более высокое качество жизни людей, комфортные и современные дома, улицы, скверы, - сообщил российский лидер.

В конце своей речи Путин поблагодарил город за поддержку новых территорий. Сначала Москва помогала Крыму и Севастополю. Теперь взяла шефство над Донецком и луганском.

- Уважаемый Сергей Семёнович, уважаемые коллеги, хочу вас искренне за это поблагодарить – за эту нужную и благородную работу, - сказал Путин.