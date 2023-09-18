В Донецке оглашен приговор военнослужащему ВСУ, виновному в убийстве восьми мирных жителей Мариуполя.

В Донецке оглашен приговор военнослужащему ВСУ, виновному в убийстве восьми мирных жителей Мариуполя. Он получил пожизненный срок, который будет отбывать в российской колонии строго режима.

Согласно материалам уголовного дела, которые собрали сотрудники Следственного комитета России 27-летний водитель зенитно-ракетного взвода 37-го отдельного мотопехотного батальона «Запорожье» ВСУ Владислав Кулык с 24 февраля по 12 апреля 2022 года систематически расстреливал жителей Мариуполя за попытки бежать из города. Убивал лишь за то, что горожане не желали становиться «живым щитом», за которым украинские националисты и прятались от освободителей этого приморского города.

«В соответствии с приказами командования и в нарушение норм международного права они убивали всех, кто свободно передвигался вблизи их боевых позиций, будь то гражданские лица либо мирные жители, заподозренные в содействии вооруженным силам ДНР и Российской Федерации. Кулык и его сослуживцы расстреляли из автомата АК-74 восемь гражданских лиц, в том числе одну женщину. Погибшие не являлись участниками СВО и не представляли для военнослужащих ВСУ какой-либо угрозы. Они действовали, грубо нарушая нормы международного права», - прокомментировала кадры допроса убийцы официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Благодаря СК России суды Донбасса осудили уже более сотни украинских солдат и офицеров. Они получают большие сроки за расправы и насилие над мирными жителями, издевательства и пытки над российскими военнопленными. Отметим, что свидетелями по этим уголовным делам на судах часто выступают мирные жители Мариуполя, которые пострадали от жестоких националистов с Западной Украины.