Украинские командиры выдают взрывы своих ракет за успешную работу

На ролике видно, как ракета взлетает из установки и через несколько секунд взрывается в небе.

На ролике видно, как ракета взлетает из установки и через несколько секунд взрывается в небе.

В рамках совместного проекта с фактчекинговым ресурсом «Лапша Медиа», «Комсомолка» решила проверить информацию, действительно ли украинская ПВО настолько надежна, как говорит Олещук.

Оказалось, что как прежде никто еще не видел, как зенитно ракетный комплекс ВСУ сбивает российскую крылатую ракету, Олещук решил выложить старые кадры самоликвидации ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК). И выдал их за успешную работу ПВО в Одесской области.

На кадрах запечатлено, как ракета двигается по вертикальной траектории, а затем вдруг взрывается.

- На видео нет никакой крылатой ракеты, которую сбивает ПВО, а они довольно большие - ее точно было бы видно. Таких кадров с пролетающими низко над землей крылатыми ракетами в сети можно найти множество, - отметили в Минобороны.

Кроме того, через несколько секунд после взлета видно, как из двигателя ракеты начинают вылетать частицы топлива, после чего происходит взрыв, больше похожий на фейерверк, чем работу боевой части ЗРК. Штатный взрыв ракеты ПВО выглядит совсем иначе.

Стрельба могла вестись либо старыми зенитными боеприпасами со времен СССР, и пришедшими в негодность от времени и неоптимальных условий хранения. Либо такой же брак ВСУ поставляют с Запада.

Вывод напрашивается только один. Ракета ЗРК взорвалась либо из-за старости, либо ее могли ликвидировать сами украинские военнослужащие из-за пролетающего рядом самолета или вертолета (однажды украинское ПВО сбила ракетой ЗРК самолет с израильтянами).