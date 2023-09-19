Переезд без потерь: как организовать грузоперевозку и остаться в плюсе

Начало осени — не только «очей очарованье», но и время массовых переездов. Студенты снимают квартиры, чтобы жить поближе к университету, кто-то возвращается с дачи, а кто-то просто переезжает из одного района города в другой. И как быть со всеми этими столами, шкафами, холодильниками и прочими ценными вещами? Недаром ведь говорят, что переезд — равен двум пожарам. «Комсомолка» изучила, как сейчас лучше всего перевозить габаритные вещи, чтобы в вашей жизни обошлось без «пожаров».

Вариант 1. Все делаем сами

Если вам предстоит переезд на относительно небольшую дистанцию, скажем, с дачи в город или из одного района города в другой, возможно, вы решите сделать все сами. Скорее всего, это будет дешевле, но... Вряд ли у вас есть грузовик, в который поместятся все вещи сразу. Грузить вещи тоже придется самому.

Вариант 2. Оформляем грузовую доставку в приложении такси

Вариант, о котором не все знают, но уже есть не только в столицах, но и в регионах, например, в Набережных Челнах, Махачкале или Астрахани. Работает все так же, как с обычным такси. Открываем приложение и заказываем машину — но не легковую, а грузовую. Можно выбрать размер грузовика — в зависимости от того, сколько вещей вы хотите доставить. Не нужно самостоятельно искать машину, торговаться с водителем и волноваться, когда он приедет. Сервис гарантирует определенные стандарты качества.

Главные плюсы доставки через приложение — скорость и надежность. Вы сможете вызвать машину именно тогда, когда готовы. Машина приедет в течение 30 минут или даже быстрее. Стоимость переезда приложение тоже покажет сразу. Водитель поможет погрузить вещи, а можно выбрать опцию дополнительного грузчика. Еще один плюс – страховка. Например, у Яндекс Доставки если с что-то случится в пути — компенсация покроет убытки до 500 тысяч рублей.

Недостаток один: если вы не пользуетесь приложением для заказа такси, то его придется скачать.

Вариант 3. Обращаемся в специализированную компанию

Хороший вариант, если переезжаете в другой город. Такой переезд нужно спланировать заранее — заказать машину хотя бы за пару дней. И понимать, что прибудет она к определенному времени. А это значит, что к часу “икс” все должно быть уже упаковано по пакетам и коробкам. За дополнительное время ожидания придется заплатить.

Обычно для грузовых компаний действует почасовая тарификация — но это не означает, что если вам для переезда нужно 2 часа, вы заплатите только за эти два. Как правило, отдельно оплачивается подача машины и минимальное количество часов (как правило, 3-4).

Из плюсов — можно изучить отзывы и выбрать фирму, которой доверяют люди.

Вариант 4. Нанимаем частника

На сайтах бесплатных объявлений масса предложений от водителей фургонов. Частнику можно написать, но быстрее — позвонить. Качество работы частных исполнителей никто не отслеживает. Так что тут вам придется положиться на интуицию и взять на себя определенную долю риска. Частный водитель может опоздать или вовсе не приехать. И вы будете ждать его появления, сидя на коробках.

Самый главный минус: если какая-то вещь сломается или — того хуже! - пропадет, возместить ущерб будет непросто. Частники не страхуют грузы, здесь все держится на честном слове.

Плюсы: возможно, вы найдете исполнителя с более низкими расценками, чем у специализированных компаний по организации переезда.