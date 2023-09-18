Более десяти женщин, пострадавших от пластики Хайдарова, получили компенсации

После громкого заявления певицы Славы о том, что Тимур Хайдаров изуродовал ей грудь, объявились еще несколько десятков женщин, которые оказались так же недовольны результатом пластики у звездного врача. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После громкого заявления певицы Славы о том, что Тимур Хайдаров изуродовал ей грудь, объявились еще несколько десятков женщин, которые оказались так же недовольны результатом пластики у звездного врача. Впрочем, многие из них боялись высказывать какие-либо претензии влиятельному хирургу. Но потом их поддержали Слава и Любовь Успенская, а известный адвокат Елена Сенина направила порядка 30 заявлений в разные государственные инстанции — и лед тронулся. KP.RU стало известно, что уже более десяти женщин получили денежные компенсации за неудачные операции.

Напомним, что Сенина также создала инициативную группу, в которой пострадавшие могут общаться и делиться новостями. Так, одна из девушек буквально на днях написала, что с ей связался юрист из GMTClinic для возврата денежных средств. По словам женщины, она приехала в клинику, где ее осмотрел их действующий хирург и подтвердил, что операция была проведена не лучшим образом. Пациентке на выбор предложили переделку или возврат денег. Она выбрала второе. Также женщина поблагодарила Елену Сенину и адвокатское бюро «Рагозин, Сенина и партнеры». И таких случаев уже больше десяти.

Адвокат Елена Сенина и певица Слава Фото: Личный архив

«В настоящее время мы продолжаем правовую работу по четко определенному плану. Объемы большие, но мы справляемся. А так как моим доверительницам необходимо проводить операции по коррекции и исправлению, нами с целью оптимизации по времени, уже направлены предложения о проведении процедуры медиации (переговоров) в клиники. Стоит заметить, что медучреждения в большинстве случаев поддерживают конструктивные переговоры, и адвокаты нашего бюро сопровождают женщин на осмотры в клиники, где, в том числе, мы предъявляем документы. Многим денежные средства компенсированы, что мы считаем позитивным результатом своей работы», — рассказала KP.RU Елена Сенина.