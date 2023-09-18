ФСБ задержала поджигателей военкоматов в Ростове-на-Дону

Украинские спецслужбы отправили их на дело с флагом

«У меня там два коктейля», — заявил один из задержанных так спокойно, будто купил себе в ларьке выпить.

Другой задержанный на допросе в ФСБ России заявил: «9 сентября я приехал в Ростов-на-Дону, для дальнейшей эвакуации в Украину. Сотрудники СБУ с позывным Шеф дал задание - поджечь военкомат. Меня обеспечили всеми средствам, инструкцией по изготовлению зажигающей смеси. 15 сентября с зажигательными смесями выдвинулся к военкомату, но был задержан сотрудниками ФСБ».

Сложно сказать, что там с головой у этих российских юношей (про юношей это не точно), но они не только говорят «в Украину», но отправились на поджог прихватив с собой украинский флаг...

«Федеральной Службой Безопасности России на территории Ростовской области пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организаций «Легион «Свобода России» (ЛСР) готовили в регионе диверсионно-террористические акты», - прокомментировали в ФСБ России.

У задержанных в ходе их личного досмотра обнаружено и изъято: 4 бутылки зажигательной смеси, заполненные бланки контрактов на прохождение службы в ВСУ, а также анкеты и собственноручно исполненные заявления с антироссийской позицией для вступления в «ЛСР».

В общем, сами подготовили для следствия и суда все вещественные доказательства. За измену Родине ближайшие годы они проведут в колонии строго режима.