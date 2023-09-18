«Ничтожный результат»: Запад начинает трезво оценивать итоги летнего «контрнаступа» Украины

Американцы оценивают потери Киева в ходе украинского наступления в 40 тысяч человек. Фото: REUTERS

«Так много смертей за столь ничтожный результат», — ответил Илон Маск в соцсетях инвестору Дэвиду Саксу, который процитировал статью бывшего аналитика Пентагона и советника нынешнего кандидата в президенты США Вивека Рамасвами Дэвида Пайна.

«Украинские территориальные приобретения в ходе хваленого контрнаступления настолько незначительны, что их едва можно увидеть на карте», — написал Пайн и для наглядности прикрутил карту, на которой занятая в ходе трехмесячных боев территория действительно еле просматривается.

Пайн оценивает потери Киева в ходе украинского наступления в 40 тысяч человек. Владимир Путин называл еще более страшную цифру - 71 тысяча. Главком ВСУ Залужный, напомню, еще до начала «контрнаступа» заверял, что для выхода к Крыму ему нужны 60 000 подготовленных штыков и дальнобойные ракеты. Он их получил, но результата продемонстрировать не смог.

Невеселая для Киева получается арифметика. Да, наступательный потенциал еще теплится, но перспектива крупного успеха тает вместе с ним. И если Зеленский старается добиться хоть какого-то результата во что бы то ни стало, не считаясь с потерями, то на Западе постепенно приходит понимание промежуточного украинского фиаско.

Пайна можно обвинить в пророссийской позиции, а вот председателя комитета начальников штабов ВС США генерал Марка Милли - вряд ли. Он аккуратно заявляет, что контрнаступление ВСУ не позволит добиться полного возвращения потерянных территорий.

Сопредседатель «Фракции Украины» в Конгрессе США Энди Харрис, на которого также ссылается Сакс в своем Твиттере, более пессимистичен: «Контрнаступление провалилось. Я не уверен, что конфликт можно выиграть».

Взгляд из-за океана, конечно, не должен вводить в заблуждение. Иногда те или иные высказывания носят своей целью подстегнуть руководство США к более активной помощи Киеву, к расширению линейки поставляемых вооружений. Но видно, что процесс разочарования и усталости запущен. Он может вылиться в более агрессивную поддержку Украины, а может привести к раздраю в американских элитах, в которых уже не видно единства по вопросу дальнейшей помощи Киеву. Тот же Харрис, один из главных лоббистов вооружения ВСУ, сегодня говорит: «Я думаю, что пришло время реально призвать к мирным переговорам».

Но, как и сказал Путин, любая передышка будет использована Киевом и его покровителями, для восстановления боевого потенциала и накопления ресурсов. Поэтому переговоры с ним можно вести только с позиции силы, когда мы можем диктовать свои условия, а им - не из чего выбирать.