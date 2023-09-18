Дефицит кадров привел к росту зарплат в России: в каких регионах у сотрудников увеличился доход

В условиях высокой конкуренции местные работодатели стараются привлекать соискателей и удерживать сотрудников достойной оплатой труда Фото: Shutterstock

Если за прошедший год вы не стали зарабатывать больше, это повод подумать над своей квалификацией. Как выяснили аналитики сервиса «Авито Работа», в среднем по стране зарплаты за год выросли на 39%. А в некоторых городах специалистам стали платить в полтора раза больше.

- В условиях высокой конкуренции местные работодатели стараются привлекать соискателей и удерживать сотрудников достойной оплатой труда, — комментирует Дмитрий Пучков, директор по развитию сервиса «Авито Работа».

Главный фактор роста – дефицит. Людей не хватает. А работать кому-то надо. Вот и приходится повышать зарплаты, объясняют эксперты, ссылаясь на объявления о вакансиях, размещенные работодателями.

- Особенно большой дефицит в тех отраслях, которые развивают импортозамещение. Во-первых, возникла острая потребность в специалистах, которые обладают нужной квалификацией. Взять с рынка готового сотрудника сложно. А на переподготовку времени нет. Во-вторых, сказывается демография. На рынок труда выходит малочисленное поколение, родившееся в 90-е годы и в начале 2000-х. В-третьих, отъезд многих специалистов за рубеж. Эти факторы в совокупности и повлияли на кадровый дефицит, — пояснил в эфире радио «Комсомольская правда» Александр Сафонов, профессор Финансового университета при Правительстве РФ.

Тем не менее повышают зарплаты далеко не всем подряд. А лишь востребованным специалистам. И лишь в тех сферах, где рабочих мест много, а работников мало. В частности, до сих пор большим спросом пользуются программисты, инженеры, строители и квалифицированные рабочие, умеющие работать на современном оборудовании.

При этом примечательно, что в Москве рост зарплат ниже, чем в других регионах. Оклады за год выросли всего на 16%. По мнению экспертов, это объясняется несколькими факторами. Во-первых, зарплаты в столице и так были очень высокими. Во-вторых, в Москве с кадрами ситуация получше. Много приезжих из регионов и других стран. И в-третьих, с развитием удаленки столичные работодатели стали активно привлекать людей из регионов. Это позволяет сэкономить на фонде оплаты труда. В итоге в регионах зарплаты растут опережающими темпами, а в Москве лишь отбивают инфляцию.

Правда, в Росстате с расчетами «Авито Работы» не совсем согласны. Там считают, что в среднем по стране доходы работников выросли лишь на 14,1% - до 76 604 рублей в месяц. И это тот редкий случай, когда статистике Росстата доверяешь больше.

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