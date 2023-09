Илон хочет риска ради самого риска Фото: EAST NEWS

В том, что талантливый и амбициозный Илон Маск давно не прочь мигрировать из мира большого бизнеса в мир большой политики, уже давно ни у кого нет сомнений. И выход в свет его биографии, мгновенно ставшей бестселлером, именно сейчас, в период президентской предвыборной кампании в США, лишь подтверждает эти подозрения. Тем более, что к своему жизнеописанию Маск привлек опытного журналиста Уолтера Айзексона, из-под пера которого уже вышли биографии Генри Киссинджера, Стива Джобса и Альберта Эйнштейна.

Впрочем, сенаторское или губернаторское кресло миллиардеру, покорителю космоса, владельцу соцсети X (в прошлом «Твиттер») будет явно узковато. А президентом США Маск быть не сможет: согласно Конституции, главой американского государства может быть избран только родившийся на его территории. Следовательно, появившемуся на свет в ЮАР Маску не суждено поработать в Овальном кабинете. Но может быть, он захочет основать свое собственное государство. Звучит безумно? Не более чем многие другие идеи Илона, которые он уже воплотил или воплощает в жизнь.

Биография Илона Маска

«Комсомолка» одной из первых прочитала книгу про американского предпринимателя и приводит самые интересные фрагменты из книги про Илона Маска.

Детские шрамы

ЮАР в 1980-х была страной, в которой царило насилие. Атаки с применением автоматического и холодного оружия были обычным явлением. Однажды юный Илон и его младший брат Кимбал отправились на концерт и по дороге наткнулись на лужу крови, в которой лежал мертвый человек с торчащим в его голове ножом. Весь оставшийся вечер кровь на подошвах их кроссовок прилипала к асфальту. В такой обстановке прошло все их детство.

В биографии Илона Маска также рассказывается, что его семья держала немецких овчарок, обученных нападать на любого незнакомца, проникавшего на территорию вокруг их дома. Илону было шесть, когда внезапно любимая овчарка набросилась на него и вцепилась ему в спину. В больнице, истекая кровью, он отказывался от наложения швов до тех пор, пока родители не поклянутся ему, что не станут убивать собаку. Теперь, спустя много лет, рассказывая эту историю, Маск смотрит на собеседника жестким взглядом, выдерживает паузу и добавляет: «Ее все-таки чертовски метко расстреляли».

Все школьные годы будущего предпринимателя, как следует из книги про Илона Маска, прошли в ЮАР. По его словам, они стали для него «самыми жгучими переживаниями». В классе Илон был самым маленьким. Сочувствия не находил, но ни перед кем не заискивал. Одноклассники его часто били. «Если вас никогда не били по носу, то вы понятия не имеете, как это может повлиять на всю вашу дальнейшую жизнь», - считает он.

Своего отца, Эррола, Илон называет «инженером, мошенником и харизматичным фантазером» Фото: EAST NEWS

Сложные отношения с отцом

Своего отца, Эррола, Илон называет «инженером, мошенником и харизматичным фантазером» и говорит, что шрамы на лице и на теле, оставленные ему одноклассниками, куда незначительней тех, что оставил ему в душе папочка. «Он называл меня идиотом, мог кричать на меня часами, говорил, что я – никчемный человек. У него не было сострадания», - вспоминает Илон, который уже давно не общается с отцом. Это однако Эрролу Маску регулярно встречаться с журналистами и рассказывать им «бредни» про сына (по крайней мере, так эти рассказы характеризует сам Илон).

Илон Маск с матерью Фото: EAST NEWS

Айзексон также встречался с Эрролом Маском, и тот гордо признал, что «проявлял чрезвычайно суровые методы воспитания детей, похожие на автократию». При этом Маск-старший уверен, что «Илон по отношению к себе и другим также весьма и весьма автократичен».

«В детстве его приучили к том, что жизнь – это боль, - рассказала певица Граймс, мать троих детей Илона Маска. – И это привило ему отвращение к положительным эмоциям. Я уверена, что он не умеет наслаждаться успехом или ароматом цветов». Сам Маск с этим соглашается: «Невзгоды сформировали меня. Мой болевой порог стал очень высоким».

Певица Граймс, мать троих детей Илона Маска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если тебя обижают в песочнице, то надо купить песочницу

Айзексон так характеризует своего героя: «У него есть пыл, скрывающий его глупость, и глупость, скрывающая его пыл. С убежденностью пророка он говорит о необходимости развития человеческого сознания, познания Вселенной и спасения нашей планеты. В то время, как другие стараются расширить свое мировоззрение в координатах нашей планеты, он делает это, обращая свой взгляд в космос».

«Илон хочет риска ради самого риска, - говорит один из первых бизнес-партнеров Маска Питер Тиль. – Его происхождение и его воспитание сделали его черствым и одновременно импульсивным. Он может долго и холодно просчитывать различные варианты, но импульсивно принять другой, о котором до этого даже и не думал. У него – тяга к бурям и драмам, причем как в работе, так и в романтических отношениях. Когда он стал самым богатым человеком на Земле, то начал жаловаться на то, что теперь никак не может вывести свое мышление из кризисной модели, которую использовал всю свою предыдущую жизнь, отмечается в книге про Илона Маска.

Покупка Маском социальной сети «Твиттер», позже переименованной им в X, не была случайной. Маска и его проекты в «Твиттере» особо яростно критиковали. Это наложилось на детские обиды – Маск стал ассоциировать соцсеть с детской площадкой, где его всегда обижали. Сочтя «Твиттер» угрозой для себя, он расправился с ней, просто став владельцем детской площадки.

Из биографии Илона Маска стало известно, что близкие подозревают у него синдром Аспергера (психическое расстройство, характеризующееся коммуникативными трудностями, считающееся легкой формой аутизма – Ред.). Хотя мать всегда настаивала, что ее сыну такого диагноза врачи никогда не ставили, она рассказала Айзексону, что «сам Илон говорит, что у него этот синдром есть, и я уверена, что он прав».

Как известно, Маск одержим идеей колонизацией Марса Фото: EAST NEWS

«Русских я не впечатлил»

Как известно, Маск одержим идеей колонизацией Марса. Еще задолго до того, как у него появились собственные ракеты SpaceX, он отправился в Россию, где намерен был купить пару космических аппаратов. Это было в 2002 году. По пути в Москву Маск остановился в Париже, где напился до чертиков, а в Первопрестольной страдал от похмелья. Но, следуя русской традиции, не отказывался на обеде в его честь от водки. В итоге, выпив пару рюмок, Маск полностью отключился, ударившись головой о стол. И теперь бизнесмен признается: «Не думаю, что я тогда впечатлил русских».

В Москве разглагольствованиями Маска о колонизации Марса не впечатлились. И даже возмутились. Сам он вспоминает, что один из руководителей российских организаций, связанных с космосом, узнав, что бизнесмен называет себя еще и главным инженером своей компании, якобы плюнул в него. Опешив, он понял, что придется разрабатывать ракеты самостоятельно, говорится в биографии Илона Маска.

О чем еще говорится в книге про Илона Маска Его принципы

Живи, будто играешь

Миллиардер уверяет, что многим обязан игре The Battle of Polytopia («Битва за Политопию» - стратегия, в которой нужно развивать свою цивилизацию и уничтожить все остальные). Маск проводил в виртуальном мире этой игры часами, известны случаи, когда он не начинал деловые встречи и совещания, пока не закончит играть, и даже ссорился с близкими, которых подсадил на нее и которым проигрывал. На основе этой игры Маск вывел несколько правил, которыми делится со всеми, утверждая, что они одинаково хороши как для бизнеса, так и для жизни: «Живи, будто играешь», «Не бойся проиграть», «Будь всегда активным», Нне ввязывайся в каждую битву». Играть в The Battle of Polytopia он бросил только после того, как стал видеть ее во сне.

Однажды, дабы рассудить возникший между деловыми партнерами спор, Маск предложил разрешить его… борьбой на руках. Дело касалось операционной системы, которую нужно было установить на серверы платежной системы. Маск был за продукт компании его кумира Билла Гейтса; тогдашний соратник Маска, выходец из СССР Макс Левчин настаивал на одной из версий компании Unix. Маск тогда проиграл. Но страсть выяснять важные деловые вопросы в честном поединке, у него осталась. Не случайно же он вызвал на ринг своего приятеля Марка Цукерберга, после того как тот объявил о создании соцсети конкурента «масковской» X.

