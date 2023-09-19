Совкомбанк и «Сколково» запускают проект цифровой поддержки для НКО

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Совкомбанк и «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) объявили о запуске федерального проекта «Технологии добра». Его главная цель – поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) и благотворительных фондов. Проект поможет юридическим лицам, занятым в социальной сфере, вести свою операционную деятельность и получить доступ к современным цифровым и банковским продуктам.

Платформа «Технология добра» работает в формате маркетплейса с услугами от организаторов и партнеров проекта. На онлайн-площадке НКО могут выбрать необходимые для своей работы цифровые и финансовые продукты и после упрощенной проверки получить к ним доступ на безвозмездной или льготной основе.

Инициатором проекта и разработчиком портала «Технологии добра» стал Совкомбанк. Кроме того, банк оказывает НКО банковские услуги и осуществляет ИТ-поддержку. Со стороны «Сколково» в проекте участвует Sk Fintech Hub - один из ведущих инновационных хабов в сфере финансовых технологий. Он выступает агрегатором развития направления PhilTech, а также отвечает за привлечение партнеров в проект и объединение на платформе ресурсов стартапов-резидентов «Сколково».

«Цифровизация становится принципиально важным условием для устойчивости и эффективности некоммерческого сектора. Мы хотим помочь НКО упростить их технические процессы и рутинные задачи, чтобы они могли уделять больше времени своей основной деятельности - помощи благополучателям», - рассказал о проекте заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Альберт Борис.

В разработке концепции платформы принимали участие ее потенциальные пользователи. Организаторы проанализировали потребности НКО в этой сфере и опросили 20 экспертов, представляющих различные некоммерческие организации. В результате создатели проекта выбрали самые востребованные запросы от НКО, которые помогут решить «Технологии добра». На платформе благотворительные фонды и некоммерческие организации могут получить бесплатное банковское обслуживание, сервис организации сбора пожертвований без комиссий на расчетный счет в любом банке, переводы через Систему быстрых платежей без комиссий, бесплатную комплексную техническую поддержку на территории всей России и другие услуги.

По словам исполнительного директора Sk Fintech Hub Павла Новикова, главными препятствиями для успешной деятельности НКО сегодня являются неэффективность в привлечении средств, проблемы с распространением продуктов и услуг, а также трудности с предоставлением отчетности.

«Цель нашего комплекса инициатив - повысить эффективность и прозрачность отрасли за счет более активной цифровизации сектора НКО, а также с помощью привлекаемых в проект партнеров из различных отраслей и секторов экономики», - отметил Павел Новиков.

В проекте примут участие компания VK, в том числе образовательные платформы группы Skillbox и Lerna.ru, а также Softline и «Скан-Интерфакс». В ближайшее время их продукты появятся на платформе «Технологии добра». Пользователям будут доступны SMM-продвижение, образовательные курсы, медиамониторинг, онлайн-менеджер задач и другие ресурсы.

«Участие в этом проекте позволит нам оказать поддержку НКО в вопросах профессионального развития, - рассказал Александр Линд, генеральный директор корпоративной платформы онлайн-курсов Lerna.ru (входит в Skillbox Holding Limited). - Обучение и повышение профессиональных навыков сможет в дальнейшем привести к масштабированию социальных кампаний, благотворительных проектов, а значит и повысить качество жизни людей, которые нуждаются в особом внимании и поддержке».

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