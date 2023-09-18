Только 36% россиян уверены, что их дети не пьют энергетики

В Госдуме предложили возобновить обсуждение запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Госдуме предложили возобновить обсуждение запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне. Как оказалось, большинство россиян эту идею одобрили, ведь разрешают своим детям пить такие напитки только 4% родителей. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Две трети россиян запрещают своим детям употреблять энергетики, однако только 36% уверены, что дети их слушаются. А вот 33% опрошенных уверены, что их дети все равно втихаря пьют энергетики, несмотря на все запреты и наставления.

«Если бы запретили, было бы здорово. А так пока ребенок сам не поймет что энергетики – это плохо для здоровья, ничего не получится», - сетует участница опроса.

«Дети все пьют энергетик, как бы им не запрещали родители», - разводит руками другая.

А вот 23% родителей предполагают, что их дети все же не пью энергетики, но наверняка это они сказать не могут.

При этом 4% родителей говорят, что они не знают, пьют ли их дети энергетики, т.к. им все равно. Эта категория опрошенных не считает такие напитки чем-то страшным и вредным.

Более того, оставшиеся 4% опрошенных и вовсе сами покупают детям энергетики, когда те просят. Респонденты считают, что напитки не могу сильно навредить молодому организму, и уж лучше все будет разрешено, чем ребенок будет покупать что-то втихаря, а родитель потеряет детские доверие.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 5,1 тысячи человек.