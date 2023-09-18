Директор покойного Вячеслава Гришечкина винит врачей в его смерти: «Все это похоже на халатность»

Вячеслав Гришечкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, что 15 сентября из-за проблем с сердцем скончался Вячеслав Гришечкин, наиболее известный по роли полковника Староконя в сериале «Солдаты». В последние годы у актера барахлило сердце. Не секрет, что он сильно переживал смерть второй жены Анны, и в буквальном смысле запивал горе… В начале этого года у 61-летнего Гришечкина уже было подозрение на инфаркт, а в начале сентября ему стало совсем плохо.

Директор Гришечкина Максим Миллер обнаружил актера в плохом состоянии у него дома. Сначала Вячеслава доставили в частную реабилитационную клинику, но через два дня перевели в государственную больницу, так как все оказалось намного серьезнее, и обычные капельницы бы не помогли.

Вячеслав Гришечкин и Максим Миллер Фото: Личный архив

«Вячеслава Германовича доставили в больницу в тяжелом состоянии, но он мог еще сам двигаться и даже вставать! Определенная реанимационная помощь была проведена. Но потом он лежал уже в обычной палате, — рассказал KP.RU Максим. — Буквально за пару дней до смерти я разговаривал с врачами, и они сказали, что он очень слаб, не может двигаться, и у него появились пролежни! Но как у человека за пять дней могли появиться пролежни? Я понимаю, если бы речь шла о больном, который лежит два года, на вставая. И то существуют специальные мази. Да и вообще надо лечить людей! У меня четкое ощущение, что недосмотрели, не до конца провели обследование и диагностику. Все это похоже на халатность врачей. И с этим нужно разбираться».

Также Максим Миллер рассказал KP.RU, что прощание с Вячеславом Гришечкиным состоится 19 сентября в Театре на юго-западе с 12.00 и до 13.00. Затем в 13.30 пройдет отпевание в Храме Архангела Михаила, а после — кремация на Хованском кладбище.