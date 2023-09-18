Сообщения о демонтаже систем теплоснабжения в ЛНР не подтвердились

В Лисичанске подготовили к отопительному сезону несколько десятков многоэтажек. Фото: администрация Лисичанска

В регионах России активно идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. Большая работа проводится в Луганской Народной Республике. Только украинские пропагандисты вместо ремонта усмотрели в Лисичанске демонтаж системы водо- и теплоснабжения и начали запугивать жителей тем, что зиму они проведут в холоде. «Комсомольская правда» решила выяснять, что в городе происходит на самом деле. Это было сделано в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Подготовка к отопительному сезону в ЛНР началась еще весной. Об этом во время своего визита сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. В регион потянулись караваны со стройматериалами и техникой, бригады из шефов-регионов. В таком небольшом городке как Лисичанск все на виду. Жители сами устраивают контроль — смотрят — что ремонтируется, как дело продвигается. Неожиданно начали получать сообщения, пересылаемые из украинских соцсетей, что в Лисичанске демонтируют систему водо-теплоснабжения и неизвестно, как люди переживут предстоящую зиму.

Власти ЛНР и Лисичанска официально дают отчеты о том, как продвигается подготовка к отопительному сезону. И о рисках срывов речи нет.

Лисичанск и Рубежное подшефны Татарстану. Республика выделяет средства и помогает в ремонте коммунальных сетей. На днях именно эти города посетил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Валерий Леонов. Совместно с вице-премьером Татарстана Евгением Варакиным он осмотрел многоквартирные дома и социальные объекты, проверил готовность котельных к отопительному сезону. По итогам визита определена «дорожная карта» и сроки выполнения намеченных целей.

В целом до начала холодов в этой части освобожденного города тепло должно появиться в квартирах 100 многоэтажек. Специалисты предприятия «Евро-Тех» уже опрессовали подвальные помещения нескольких десятков многоквартирных домов в районе РТИ. Там, где это требуется, заменены краны и вентили, укреплен тепловой контур – окна и кровля.

В это же время правительство ЛНР утвердило государственную программу «Восстановление распределительных сетей на 2023–2025 годы». Она поможет вернуть энергоснабжение пострадавших в результате ведения боевых действий городов и районов региона, увеличит надежность энергоснабжения всех потребителей.

Сообщения, распространяемые украинскими телеграм-каналами, не соответствуют действительности. Их задача посеять сомнения и затормозить работу. К счастью, жители городов не ведутся на подобные провокации.

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