Как оказалось, 23% россиян выбирают такие напитки, потому что решили отказаться от алкоголя и вести более здоровый образ жизни Фото: Shutterstock

Продажи безалкогольных вин в России выросли на 74% (в сумме с продаж) с начала года. А продажи безалкогольного шампанского – на 89%. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, сколько россиян отдают предпочтение таким напиткам и почему.

Как оказалось, 23% россиян выбирают такие напитки, потому что решили отказаться от алкоголя и вести более здоровый образ жизни. Но отказаться от привычного вкуса пока не смогли, поэтому и перешли на «безалкогольный алкоголь».

«Вкус вина без вкуса алкоголя – это очень вкусно. Регулярно с мужем покупаем», - делится участница опроса.

А вот 9% говорят, что пьют безалкогольные напитки, когда нужно сесть за руль, но выпить за компанию хочется.

5% признаются, что им просто нравится вкус подобных напитков.

«Безалкогольное вино - класс, например, на работе, в обед, когда надо праздник на скорую руку отметить», - делится участник исследования.

Однако большинство респондентов заявили, что такие напитки не пьют. Так, 35% признались, что либо вообще не пьют алкоголь, либо пьют как раз алкоголь и не понимают, зачем пить какую-то пародию.

37% россиян заявили, что отдают предпочтение безалкогольному пиву и вину

«А зачем вообще такое пить?! И вообще, производить?! Безалкогольный алкоголь...», - удивляется участница опроса.

«Я человек непьющий, но вино без алкоголя? Лучше тогда выпить обычный натуральный сок», - говорит другая.

11% опрошенных рассказали, что пробовали вышеуказанные напитки, но им не понравилось. А вот оставшиеся 17% опрошенных признаются, что не то, что не пьют, до этого дня они даже не знали о существовании безалкогольных вин и шампанского.

«Безалкогольное вино – это виноградный сок?» - спрашивает респодентка.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 4,4 тысячи человек.