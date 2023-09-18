В Грузии готовится госпереворот по сценарию Украины: Запад хочет свергнуть власть, не желающую противостоять России

То, что существует план дестабилизации Грузии давно известно Фото: EAST NEWS

Служба государственной безопасности Сакартвело сделала заявление, что в самое ближайшее время в Тбилиси планируется проведение насильственного госпереворота. Готовятся массовые акции протеста, установка палаточных лагерей протестующих, стычки с полицией и свержение действующей власти.

Поводом к такому, по задумке организаторов тбилисского Майдана, должно послужить решение Еврокомиссии о признании (или непризнании) Грузии страной-кандидатом в ЕС. По плану, митингующие должны были обвинить в непризнании Грузии кандидатом в ЕС действующую власть и ее якобы слишком пророссийскую позицию.

В официальном сообщении Тбилиси фигурируют конкретные имена организаторов госпереворота — Вано Мерабишвили (экс-министр внутренних дел Грузии), Гия Лорткипанидзе (его зам, а сейчас замминистра военной контрразведки Украины), Михаил Батурин (охранник бывшего президента Михаила Саакашвили) и Мамука Мамулашвили (командир «Грузинского легиона» действующего на территории Украины). То есть, украинский след в попытке сменить власть в Грузии более чем очевиден.

«Свой план заговорщики намереваются осуществить с помощью зарубежной финансовой поддержки и большой группы молодежи грузинского происхождения, участвующей в боевых действиях на Украине и числящихся в организациях «Канвас» и «Отпор». Именно эти организации принимали активное участие в так называемых "революционных" процессах в Сербии и других странах», — доложили сотрудники госбезопасности Грузии.

Удалось раскрыть и сценарии планируемых действий. К слову, они вполне классические — баррикады на улицах, захват правительственных институтов, провокации. Обсуждалось заговорщиками и «ритуальное» убийство одного или нескольких участников уличных акций протеста, чтобы подогреть обстановку и настроить народ против полиции. Сотрудники госбезопасности предположили, что это калька с событий в Киеве 2014 года.

«Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должно быть обнародовано решение Еврокомиссии о предоставлении или нет статуса кандидата Грузии на членство в Евросоюз», — говорится в заявлении.

Сообщение Службы Государственной Безопасности в Тбилиси восприняли без особого удивления в интернете. А грузины очень активные пользователи соцсетей, обсуждают это даже с определенной долей иронии, особенно молодежь. Разговоры про статус кандидата в ЕС идут тут уже далеко не первый год. Все уже от них устали и не верят особо ничему. А попытки госпереворота в Грузии случаются с завидной регулярностью, правда в последнее время все более вялые и неудачные.

- То, что существует план дестабилизации Грузии давно известно. Риски начала подобных масштабных действий мы чувствуем последние два года. Так что сегодняшнее заявление никого не удивило, в принципе, — сказал «КП» грузинский политолог Васо Капанадзе. - Это происходит потому, что коллективный Запад хочет сохранить свое положение в Грузии. А нынешняя наша власть настроена на нормализацию отношений с Россией, несмотря на то, что между нашими странами есть проблемы. Конечно, это не устраивает ни Запад, ни украинский режим. Думаю, что этим прозападным силам не удастся устроить тут у нас в Тбилиси Майдан, взорвать Грузию и весь кавказский регион. Нам всем надо быть на чеку. И правоохранительным органами и гражданам.