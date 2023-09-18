Чем отличается осенняя хандра от депрессии: психолог назвала симптомы опасной болезни

Переход с летнего периода на осенний часто сопровождается меланхолией Фото: Shutterstock

Не мы первые и уж точно не мы последние страдаем осенью от сниженного настроения и низкого жизненного тонуса. Главное - отличить серьезное заболевание от сезонной тоски.

Помните, у Пушкина в «Евгении Онегине»:

«Недуг, которого причину

Давно бы отыскать пора,

Подобный английскому сплину,

Короче: русская хандра

Им овладела понемногу;

Он застрелиться, слава богу,

Попробовать не захотел,

Но к жизни вовсе охладел».

Переход с летнего периода на осенний часто сопровождается меланхолией. «У меня осенняя депрессия» - одни говорят это для привлечения внимания, а другие путают это чувство с настоящим заболеванием.

Но для врачей, психолог и психиатров, разница между депрессией и просто снижение настроения – огромная.

- Часто люди под словом депрессия понимают плохое настроение, - говорит KP.RU психолог Елена Ярикова, кандидат психологических наук. - Наше настроение динамично, оно может меняться. И, действительно, в период временной подавленности человек смотрит на мир через серую призму, с мрачным и пессимистичным взглядом на все. Но все же осенняя хандра и депрессия – это разные вещи. И важно наблюдать за собственным состоянием и не пропустить опасные симптомы, которые говорят о начале болезни, а не временной хандре.

Психолог Елена Ярикова Фото: Личный архив

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ СПЛИНОМ И ДЕПРЕССИЕЙ

КОГДА ВОЗНИКАЕТ

Хандра: В холодное время года, когда заканчивается лето, мало солнца.

Депрессия: Вне зависимости от времени года.

ТРИГГЕР

Хандра: Кроме погоды, его нет. Организм перестраивается, адаптируется к холодам. Отсюда апатия и усталость, которые вскоре исчезают.

Депрессия: Возникает в следствии сильного стресса или на фоне неразрешенных внутренних/межличностных отношений, которые терзают и мучают человека продолжительное время. Как правило, человек знает о наличии проблемы.

КОГДА ПРОХОДИТ

Хандра: После адаптации к погодным условиям. Или из-за отвлечения новой деятельностью, положительными событиями.

Депрессия: Если не лечить (не обратиться за помощью к психиатру или неврологу), будет прогрессировать, состояние усугубиться.

ЧТО ПОМОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ

Хандра: Положительные эмоции, отдых, медитации, общение с друзьями и близкими, смена деятельности: даже просто закутаться в плед и посмотреть сериал помогает повысить настроение.

Депрессия: Обычные способы не помогают. Если депрессия в разгаре, человек утрачивает способность радоваться и получать удовольствие. Необходима психологическая и медикаментозная помощь.

ОПАСНЫЕ СИМПТОМЫ ДЕПРЕССИИ:

- Упадок настроения, который длится уже более двух недель.

- Отсутствие аппетита (или, наоборот, попытки заесть плохое настроение).

- Проблемы со сном.

- Невозможность контролировать и самостоятельно справляться с своим состоянием и негативом. Бесконечный пессимизм и негативный взгляд в будущее.

- Ангедония – неспособность получать удовольствие, даже от того, что всегда приносило положительные эмоции.

- Мучительное чувство вины (за то, что не можешь испытывать прежние эмоции, нет сил делать обычные вещи), сниженная самооценка.

- Когнитивные нарушения (снижение памяти, внимательности, концентрации внимания).

КСТАТИ

«Депрессия у пожилых людей может быть вызвана не только внешними факторами, но и хроническими заболеваниями – болезнью Альцгеймера, заболеваниями щитовидной железы, сахарным диабетом, а также приемом некоторых лекарственных препаратов. В любом случае, при появлении этих симптомов не стоит откладывать визит к врачу», - отмечает академик РАН, профессор Оксана Драпкина.