Автомобили продолжат дорожать даже при стабильном курсе рубля: почему резко выросли цены на машины

Cтали дороже представители АвтоВАЗа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РОСТ ЦЕН ДОСТИГ 14%

В сентябре автомобили продолжают дорожать — об этом заявили kp.ru эксперты авторынка. Масштабное повышение цен произошло еще в августе, когда был увеличен утилизационный сбор. По этой причине машины подорожали в пределах 33 тыс-923,6 тыс руб. в зависимости от объема двигателя. А тут еще рубль ослаб — в результате цены выросли так, как не росли с мая 2022 г., отмечает агентство «Автостат». По итогам августа рост цен составил на некоторые модели до 14%. А в стоимостном выражении — от 120 тыс руб до 600 тыс. руб. в зависимости от модели автомобиля и комплектации, рассказал kp.ru зам гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

- В начале сентября подорожало сразу несколько моделей новых автомобилей, - рассказал kp.ru руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH.Евгений Житнухин. - Например, стали дороже представители АвтоВАЗа. LADA Granta в различных версиях кузова прибавила в цене от 1,3% до 5,7%. Автомобили Kia - Cerato, Soul и Seltos прошлого года выпуска стали дороже на 3,6-5,7%, китайский автопром - Chery, Omoda и Exeed, Geely, JAC, FAW и Jetour - увеличили прайсы на 1,1% - 10,4%.

Основными причинами роста стали по его словам повышение утилизационного сбора и падение курса рубля. А вазовские модели выросли из-за того, что в них по-прежнему немало импортных комплектующих — они тоже реагируют на изменение валютного курса.

- Но больше всего подорожали немецкие модели, которые ввозят по параллельному импорту - подорожание достигало 20%, - сказал kp.ru автоэксперт Сергей Логинов. - На росте цены сказалась и сложная логистическая составляющая, стоимость транспортных расходов увеличилась из-за роста доллара.

Эксперт отметил, что подорожали и машины, ввезенные до скачка доллара и до повышения утильсбора.

- Это законы бизнеса, - пояснил он. - Если дилеры будут продавать по старой цене, то покупка следующей новой машины по изменившемуся курсу и ее ввоз с уплатой нового утильсбора им будет в убыток.

С ПРОБЕГОМ ТОЖЕ ПОДОРОЖАЛИ

- Примечательно, что увеличение цен на новые авто негативно отразилось и на стоимости моделей вторичного рынка, - отметил Житнухин. - За месяц наибольший рост цен зафиксирован у модели Skoda Rapid — 9,3% и у седанов BMW – 8,4-9,1%, а также еще у десятка моделей.

Но на вторичном рынке рост утильсбора еще не сказал своего последнего слова. Тут присутствует ситуация отложенного эффекта.

- Утилизационный сбор окажет прямое влияние на спрос и предложение на авто с пробегом только тогда, когда новые автомобили, купленные после введения утильсбора, будут вновь перепродаваться, - пояснил kp.ru директор по продажам автомобилей с пробегом ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр Владимир Желобов.

Рост цен несколько остудил покупательский пыл. В сентябре рост продаж замедлился и сейчас эксперты говорят о стабилизации ситуации.

ПРОДОЛЖАТ ДОРОЖАТЬ

По мнению экспертов, подорожание продолжится.

- Осенью рост цен на автомобили абсолютно во всех сегментах не остановится даже несмотря на стабилизацию курса рубля, - считает Тюктеев. - Наибольший рост будет наблюдаться у тех автомобилей, которые поставляются по параллельному импорту. Китайские же марки, активно развивающие в России свои дилерские сети, ведут более сдержанную ценовую политику, поэтому цены на их автомобили вырастут не так сильно. Но процесс роста цены будет более длительным — два-три месяца.

По словам Тюктеева, рост будет продолжаться из-за того, что еще не все импортеры подняли цены, многие сглаживают рост и будут постепенно увеличивать стоимость в течение нескольких месяцев.