Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, ныне глава оппозиционной партии Smer, заявил, что при победе его партии на выборах республика откажется от поставок вооружений в зону украинского конфликта. Фото: EAST NEWS

Гаубицы горят на всех фронтах СВО

«Южная» группировка войск на Донецком направлении отразила шесть атак ВСУ и вывела из строя до 255 боевиков, три бронемашины, семь автомобилей, американскую артсистему М777, польскую САУ Krab, гаубицу Д-30 и склад боеприпасов 110-й мехбригады ВСУ в Авдеевке. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесла противнику такой урон: до двух взводов, две бронемашины, три автомобиля и гаубица Д-20. «Западная» группировка войск на Купянском направлении нивелировала до 20 боевиков, две бронемашины, два автомобиля, артсистему М777 и две гаубицы «Мста-Б». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесла такой урон: до двух рот убитыми и ранеными, три бронемашины, 11 автомобилей, гаубица Д-20 и склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты в Пречистовке. На Запорожском направлении уничтожено до 55 боевиков, две бронемашины, три пикапа, две гаубицы Д-30, орудие М119 производства США и РЛС AN/TPQ-50. На Херсонском направлении противник потерял более 80 бойцов, пять автомобилей и две гаубицы Д-30. Силы ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и 27 украинских беспилотников.

Меньше штормов, больше спокойствия

Удар по местам хранения на Украине крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном нанесли в минувшие сутки российские войска. Как сообщили в Минобороны, удар по объектам ВСУ был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками. Они также поразили центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп противника. Несмотря на заверения украинской стороны что «все ракеты русских были сбиты», в МО РФ сообщили следующее: «Цель удара достигнута. Все объекты поражены». Кто не верит — пусть проверит!

Чешский президент по всех бедах винит конфликт на Украине

Петр Павел, президент Чехии, заявил на саммите ООН, посвященном целям устойчивого развития (ЦУР), что реализация программы затруднена из-за...Украины. Павел так и сказал: «К сожалению, путь к реализации ЦУР очень затруднен. После пандемии коронавируса мы сейчас противостоим катастрофическим последствиям конфликта на Украине». Лидер Чехии полагает, что именно данный конфликт стал причиной человеческих жертв, «масштабного продовольственного и энергетического кризиса» и «прямо воздействует на реализацию ЦУР не только в наиболее уязвимых регионах, но и в общемировом масштабе». А не надо было себе в ногу стрелять с поставками Киеву бронетехники и снарядов.

Почему на Украине уволили шесть заместителей министра обороны

В незалежной одним махом отправили в отставку сразу шестерых (!) заместителей министра обороны, да еще и госсекретаря этого же ведомства. По данным представителя кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука, вылетели из своих кабинетов как пробки следующие заместители: Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов и Андрей Шевченко, а также знаменитая Анна Маляр. Именно эта 45-летняя воительница сначала вещала о «взятии Андреевки» в ДНР, а когда ее опровергли свои же вояки, объяснила информационную «победу» просто - «коммуникационным сбоем». Уволен и госсекретарь Минобороны Константин Ващенко. Новый министр обороны расчищает поляну для своих выкормышей, они еще голодны.

Киев плюет в своих западных соседей и ябедничает на них в ВТО

Три восточноевропейские страны — Венгрия, Словакия и Польша - отказались участвовать в работе координационной платформы Еврокомиссии по проблемам с поставками зерна. Польское агентство РАР со ссылкой на источники в Брюсселе утверждает, что правительства этих государств свой отказ объясняют... угрозами со стороны Киева. Что за угрозы? Например, Киев подал иски в ВТО в связи с продлением соседними странами эмбарго на поставки зерна. Чтобы большие дяди надавили на восточноевропейских ослушников — и те разрешили качать украинскую агропродукцию через их территории, разоряя местных фермеров. Не плюй в колодец — пригодится воды напиться!

Украинские артиллеристы попали в здание республиканской администрации в Донецке

ВСУ в понедельник обстреляли центр Донецка, попали в здание региональной администрации. Глава ДНР Денис Пушилин, которого в здании не было, сообщил: «Зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры». Во время атаки никто из местных жителей не пострадал. ВСУ использовали РСЗО, выпустив по столицы Донбасса три снаряда. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Богатырь, из РСЗО HIMARS с применением ракет М-31 (осколочная). Прямое попадание в здание было одно. На этом фоне не удивляет сообщение об обстреле монастыря со стороны ВСУ в Курской области.

Украинский военнопленный высмеял британскую подготовку

Пленный украинский военный назвал военное обучение, которое он прошел вместе с другими своими соплеменниками в Британии, некачественным. По его словам, солдаты ВСУ на английских полигонах стреляли «только холостыми». Боевых стрельб британские инструкторы с потенциальными «терминаторами с востока» не проводили вовсе . Его, насильно мобилизованного по пути на работу, довезли до Польши, где с такими же как он запихнули в самолет и отправили на острова. И там они «в основном ходили елочкой и штурмовали окопы». И после такой «суперподготовки» бросили на фронт. Где на роту, где он служил, приходились только две БМП, из которых лишь одна могла двигаться. А где-то пилят деньги, «потраченные на подготовку за рубежом», и увольняют стрелочников.

Отвернется ли Братислава от Киева?

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, ныне глава оппозиционной партии Smer, заявил, что при победе его партии на выборах республика откажется от поставок вооружений в зону украинского конфликта. Выборы пройдут 30 сентября и Smer - фаворит предстоящего голосования. Ее победа может стать частью тенденции по усилению влияния тех партий в государствах Европы, которые за то, чтобы заниматься своими проблемами, а не бросать деньги на ненужную им Украину. Число людей, поддерживающих такие партии, растет не только в Восточной Европе но и, например, в Германии. Перед второй зимой без газа вспомнили о том, что своя рубашка ближе к телу.