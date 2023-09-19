Анекдоты: Ничто так не раздражает девушку, как всё!

- Мне, пожалуйста, чай с лимоном. Лимон желательно купюрами по пять тысяч, чтобы много места не занимал.

* * *

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Боря, 1-й «Б».

* * *

Пора признать экономику лженаукой. Она так и не может объяснить, как при постоянном экономическом росте происходит неуклонное снижение уровня жизни.

* * *

- Вот представь: у тебя $400, твоей бывшей нужны $100, а твоей нынешней - $200, сколько у тебя останется?

- $400 и непрочитанные сообщения.

* * *

Муж заболел гриппом. Собираюсь ему в нос капли закапать, зашла с сыном в комнату, жду, пока проснется.

Сын шепотом говорит:

- Да чего ты ждешь? Закапывай, пока спит.

Муж сквозь сон:

- Рано меня закапывать - тело еще не остыло.

* * *

- Чихнул - значит, правда.

- Господин судья, защита протестует!

* * *

Мизинец на ноге - это орган, предназначенный для нахождения мебели в темной комнате.

* * *

- А хобби у тебя есть?

- Шпионю.

- Серьезно? А вот я люблю гулять в парке или ходить в кино с друзьями.

- Я знаю.

* * *

Вам не понять всю боль и разочарование китайцев, которые, отдыхая за границей, активно скупают сувениры, а вернувшись домой, обнаруживают, что все купленные за валюту сувениры и подарки имеют бирки «MADE IN CHINA».

* * *

Маленькие хитрости. Если в Амстердаме дождаться, когда мимо тебя едет много велосипедистов, и крикнуть: «Эй! Это мой велик!», то пара человек точно бросят велосипеды и убегут.

* * *

Вовочка приходит домой и говорит:

- Мама, мне нужна фотография папы!

Мама смотрит на него и говорит:

- А зачем тебе?

- Просто учительница попросила показать, какой идиот делал это домашнее задание!

* * *

Кошки могут часами смотреть на то, как горит огонь, течет вода и бесцельно проходит жизнь их хозяев.

* * *

Иногда, чтобы стать по-настоящему счастливым, нужно сделать шаг назад.

Многие двери открываются на себя…

* * *

Жена - мужу, смущаясь:

- Как ты думаешь, может, нам изменить друг другу,

чтобы хоть как-то оживить

нашу тусклую семейную жизнь?

- Бесполезно, я уже пробовал.

* * *

На экзамене студент берет один билет - не знает. Берет другой - тоже. Третий - та же беда... Так четвертый, пятый... Профессор берет зачетку, ставит ему 3. Другие студенты возмущаются:

- За что?

- Как за что? - отвечает преподаватель. - Если что-то ищет, значит, что-то знает.