Анекдоты: Ничто так не раздражает девушку, как всё!

- Мне, пожалуйста, чай с лимоном. Лимон желательно купюрами по пять тысяч, чтобы много места не занимал.
* * *
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«Продам портфель, букварь, дневник, тетради, карандаши, ручки, краски, калькулятор. Все почти новое.
Боря, 1-й «Б».
* * *
Пора признать экономику лженаукой. Она так и не может объяснить, как при постоянном экономическом росте происходит неуклонное снижение уровня жизни.
* * *
- Вот представь: у тебя $400, твоей бывшей нужны $100, а твоей нынешней - $200, сколько у тебя останется?
- $400 и непрочитанные сообщения.
* * *
Муж заболел гриппом. Собираюсь ему в нос капли закапать, зашла с сыном в комнату, жду, пока проснется.
Сын шепотом говорит:
- Да чего ты ждешь? Закапывай, пока спит.
Муж сквозь сон:
- Рано меня закапывать - тело еще не остыло.
* * *
- Чихнул - значит, правда.
- Господин судья, защита протестует!
* * *
Мизинец на ноге - это орган, предназначенный для нахождения мебели в темной комнате.
* * *
- А хобби у тебя есть?
- Шпионю.
- Серьезно? А вот я люблю гулять в парке или ходить в кино с друзьями.
- Я знаю.
* * *
Вам не понять всю боль и разочарование китайцев, которые, отдыхая за границей, активно скупают сувениры, а вернувшись домой, обнаруживают, что все купленные за валюту сувениры и подарки имеют бирки «MADE IN CHINA».
* * *
Маленькие хитрости. Если в Амстердаме дождаться, когда мимо тебя едет много велосипедистов, и крикнуть: «Эй! Это мой велик!», то пара человек точно бросят велосипеды и убегут.
* * *
Вовочка приходит домой и говорит:
- Мама, мне нужна фотография папы!
Мама смотрит на него и говорит:
- А зачем тебе?
- Просто учительница попросила показать, какой идиот делал это домашнее задание!
* * *
Кошки могут часами смотреть на то, как горит огонь, течет вода и бесцельно проходит жизнь их хозяев.
* * *
Иногда, чтобы стать по-настоящему счастливым, нужно сделать шаг назад.
Многие двери открываются на себя…
* * *
Жена - мужу, смущаясь:
- Как ты думаешь, может, нам изменить друг другу,
чтобы хоть как-то оживить
нашу тусклую семейную жизнь?
- Бесполезно, я уже пробовал.
* * *
На экзамене студент берет один билет - не знает. Берет другой - тоже. Третий - та же беда... Так четвертый, пятый... Профессор берет зачетку, ставит ему 3. Другие студенты возмущаются:
- За что?
- Как за что? - отвечает преподаватель. - Если что-то ищет, значит, что-то знает.